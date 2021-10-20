Армия Эфиопии нанесла удары по позициям мятежников в регионе Тыграй

Вооруженные силы Эфиопии в среду сообщили об ударах по позициям "Народного фронта освобождения Тыграя" (НФОТ), сообщает CNN.
По словам представителя правительства страны Биллене Сейюма, которые приводит CNN, ударам подверглись оружейные склады НФОТ.
Между тем, представитель НФОТ сообщил, что удары были нанесены по жилым кварталам города Мекелле - столицы региона Тыграй.
"Народный фронт освобождения Тыграя", имевший правящие позиции в Эфиопии с 1991 по 2018 год, ушел в оппозицию после прихода к власти действующего премьер-министра. НФОТ потребовал от федеральных властей не вмешиваться в дела региона и в сентябре 2020 года провел выборы в местные органы власти. Правительство Эфиопии объявило их незаконными. С ноября 2020 года в регионе разгорелся конфликт. Многие члены НФОТ затем присоединились к новой военной структуре - "Силам обороны Тыграя".
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