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Дальнее зарубежье 20.10.2021 21:55

Армия Эфиопии нанесла удары по позициям мятежников в регионе Тыграй

Вооруженные силы Эфиопии в среду сообщили об ударах по позициям "Народного фронта освобождения Тыграя" (НФОТ), сообщает CNN.

По словам представителя правительства страны Биллене Сейюма, которые приводит CNN, ударам подверглись оружейные склады НФОТ.

Между тем, представитель НФОТ сообщил, что удары были нанесены по жилым кварталам города Мекелле - столицы региона Тыграй.

"Народный фронт освобождения Тыграя", имевший правящие позиции в Эфиопии с 1991 по 2018 год, ушел в оппозицию после прихода к власти действующего премьер-министра. НФОТ потребовал от федеральных властей не вмешиваться в дела региона и в сентябре 2020 года провел выборы в местные органы власти. Правительство Эфиопии объявило их незаконными. С ноября 2020 года в регионе разгорелся конфликт. Многие члены НФОТ затем присоединились к новой военной структуре - "Силам обороны Тыграя".

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Тэги: ЭФИОПИЯ, ТЫГРАЙ, СИТУАЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]