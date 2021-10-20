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Регион 20.10.2021 22:07

Азербайджан, Армения и РФ обсудили в Москве восстановление транспортного сообщения на Южном Кавказе

Перспективы восстановления транспортных коммуникаций в регионе Южного Кавказа обсудили на встрече в среду в Москве вице-премьеры РФ, Азербайджана и Армении Алексей Оверчук, Шахин Мустафаев и Мгер Григорян.

Согласно сообщению на сайте правительства РФ, они провели первую часть восьмого заседания трехсторонней рабочей группы.

Вице-премьеры обсудили ход дальнейшей работы, проводимой в рамках заявления президента Азербайджана, премьер-министра Армении и президента РФ от 11 января 2021 года.

Стороны договорились в ближайшее время провести вторую часть заседания, отмечается в сообщении.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, КАРАБАХ, ЗАСЕДАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]