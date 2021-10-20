Азербайджан, Армения и РФ обсудили в Москве восстановление транспортного сообщения на Южном Кавказе

Перспективы восстановления транспортных коммуникаций в регионе Южного Кавказа обсудили на встрече в среду в Москве вице-премьеры РФ, Азербайджана и Армении Алексей Оверчук, Шахин Мустафаев и Мгер Григорян.

Согласно сообщению на сайте правительства РФ, они провели первую часть восьмого заседания трехсторонней рабочей группы.

Вице-премьеры обсудили ход дальнейшей работы, проводимой в рамках заявления президента Азербайджана, премьер-министра Армении и президента РФ от 11 января 2021 года.

Стороны договорились в ближайшее время провести вторую часть заседания, отмечается в сообщении.