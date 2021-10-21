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Дальнее зарубежье 21.10.2021 12:16

В Индии сделали миллиардную прививку от COVID-19

В Индии в четверг ввели миллиардную по счету дозу вакцины от коронавируса COVID-19, сообщает агентство Associated Press.

"Индия пишет историю. Мы стали свидетелями триумфа индийской науки, предпринимательства и коллективного духа 1,3 млрд индийцев. Поздравляю Индию с переходом порога в 100 крор вакцинаций (1 млрд - ИФ). Спасибо нашим врачам, медсестрам и всем тем, кто помог достичь этой отметки", - написал премьер-министр Индии Нарендра Моди в своем твиттере в четверг.

Агентство отмечает, что около 75% взрослого населения Индии, у которых нет противопоказаний к вакцинации, получили как минимум одну дозу вакцины. Примерно 30% населения вакцинированы двумя дозами компонента.

В последние месяцы власти страны усилили кампанию по вакцинации населения, что, по словам экспертов, помогло контролировать рост числа новых случаев заражения, однако низкие темпы вакцинации второй дозой - проблема страны.

"Мы бы хотели увидеть, как это число растет. Полный охват необходим", - говорит глава национальной целевой группы по борьбе с COVID-19 доктор Винод Кумар Пол.

Ранее в Индии планировали полностью вакцинировать 100% взрослого населения к концу этого года, но эксперты говорят, что для достижений этой цели нужно увеличить темпы вакцинации.

За весь период пандемии в Индии было выявлено около 34 млн случаев заражения коронавирусом и более 452 тыс. смертей от заболевания.

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Тэги: ИНДИЯ, ВАКЦИНАЦИЯ, СИТУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]