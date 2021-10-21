Бельгия готовится к новой вспышке заражений COVID-19

Правительство Бельгии предупредило, что страна может быть на пороге новой волны заражений коронавирусом COVID-19, несмотря на высокий уровень вакцинации населения, сообщает в четверг агентство Associated Press.
"Очевидно, что мы переживаем четвертую волну. В скором времени произойдет значительный рост инфекций и, к сожалению, госпитализаций", - сообщил министр здравоохранения Бельгии Франк Ванденбруке.
Несмотря на то, что недавно правительство страны смягчило требования в отношении масок, сейчас население снова призывают носить их в общественных местах, чтобы сдержать рост заболеваемости, отмечает агентство.
Во вторник и в среду в Бельгии фиксировали более 3 тыс. случаев заражения коронавирусом за сутки. Это почти в два раза больше, чем в те же дни на прошлой неделе.
На данный момент в стране обе дозы вакцины получили 85% взрослого населения.
За весь период пандемии в Бельгии было выявлено почти 1,3 млн случаев заражения коронавирусом и более 25 тыс. смертей от заболевания.
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