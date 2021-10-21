Азербайджан проложит около 180 км линий электропередач для обеспечения э/э воинских частей на границе с Арменией

Для обеспечения электроэнергией воинских частей ВС Азербайджана в Кельбаджарском районе будет проложено 132 км новых линий электропередач и восстановлено 42 км.
В настоящее время работы в этом направлении продолжаются.
Об этом был проинформирован президент Азербайджана Ильхам Алиев на церемонии закладки фундамента цифровой подстанции в Зангиланском районе.
На мероприятии было подчеркнул, что цифровые подстанции собирают и обрабатывают всю информацию о состоянии электросети, организуют управление оборудованием в цифровом формате.
Автоматизация позволяет снизить влияние человеческого фактора на работу сети, повысить надежность и минимизировать потери при передаче электроэнергии. Это также снижает затраты на получение энергии и эксплуатационные расходы.
Б.Рустамбеков
Банки в Азербайджане приобрели в четверг на валютном аукционе около $51 млн
Аэропорт в Зангилане будет построен в 2022 году
Профицит госбюджета Азербайджана за 9 месяцев составил 0,25% ВВП, сводного – 5,66% ВВП
Глеб Прозоров назначен заместителем генерального директора «Интерфакса»
Число выявленных заражений COVID-19 в мире превысило 242 млн - университет Хопкинса
Администрация не причастна к ухудшению ситуации с COVID-19, заявляет президент Бразилии
Президент Азербайджана распорядился о восстановлении заповедника в Зангиланском районе
ИВ Шеки направит 708 тыс. манатов на капремонт дорог
ИВ Исмаиллинского района направит 657 тыс. манатов на капремонт дорог
Лукашенко считает, что Белоруссия должна остаться президентской республикой
Армения не планирует открывать русские школы - министр образования
Задержанные в Турции россияне готовили нападения на чеченских оппозиционных активистов
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Банк Республика продемонстрировал успешные финансовые результаты за третий квартал
Nar продолжает поддерживать самую большую в Азербайджане аудио библиотеку
Посол Великобритании в Азербайджане посетил Бакинскую высшую школу нефти
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
Азербайджану приходится рассчитывать исключительно на себя в борьбе с трансграничным наркотрафиком из Ирана – российский эксперт
Мировые СМИ, как ни в чем не бывало, продолжают ссылаться на армянские источники и ньюсмейкеров, позабыв их 44-дневное фейкометство – политолог
Ключевые приоритеты Узбекистана по всестороннему развитию транспортных коридоров в Центральной Азии