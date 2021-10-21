Азербайджан проложит около 180 км линий электропередач для обеспечения э/э воинских частей на границе с Арменией

Для обеспечения электроэнергией воинских частей ВС Азербайджана в Кельбаджарском районе будет проложено 132 км новых линий электропередач и восстановлено 42 км.

В настоящее время работы в этом направлении продолжаются.

Об этом был проинформирован президент Азербайджана Ильхам Алиев на церемонии закладки фундамента цифровой подстанции в Зангиланском районе.

На мероприятии было подчеркнул, что цифровые подстанции собирают и обрабатывают всю информацию о состоянии электросети, организуют управление оборудованием в цифровом формате.

Автоматизация позволяет снизить влияние человеческого фактора на работу сети, повысить надежность и минимизировать потери при передаче электроэнергии. Это также снижает затраты на получение энергии и эксплуатационные расходы.

Б.Рустамбеков