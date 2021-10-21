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Оборона 21.10.2021 12:10

Азербайджан проложит около 180 км линий электропередач для обеспечения э/э воинских частей на границе с Арменией

Для обеспечения электроэнергией воинских частей ВС Азербайджана в Кельбаджарском районе будет проложено 132 км новых линий электропередач и восстановлено 42 км.

В настоящее время работы в этом направлении продолжаются.

Об этом был проинформирован президент Азербайджана Ильхам Алиев на церемонии закладки фундамента цифровой подстанции в Зангиланском районе.

На мероприятии было подчеркнул, что цифровые подстанции собирают и обрабатывают всю информацию о состоянии электросети, организуют управление оборудованием в цифровом формате.

Автоматизация позволяет снизить влияние человеческого фактора на работу сети, повысить надежность и минимизировать потери при передаче электроэнергии. Это также снижает затраты на получение энергии и эксплуатационные расходы.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, АРМИЯ, ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]