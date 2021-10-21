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Карабах 21.10.2021 12:15

Алиев: Когда азербайджанская армия вышла к Лачинскому коридору, противник понял, что дальнейшее сопротивление бесполезно

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что освобождение Зангилана открыла вооруженным силам путь Губадлы, а далее к Лачинскому коридору.

«Ровно год назад наша славная Армия подняла азербайджанский флаг в Зангилане и изгнала врага с этих земель. После освобождения Зангилана нам был открыт путь на Губадлы, и спустя пять дней Губадлы был освобожден. Затем мы вышли к Лачинскому коридору», - сказал Алиев, выступая перед представителями общественности Зангиланского района.

По словам главы государства, «когда мы вошли в Лачинский коридор, враг понял, что дальнейшее сопротивление бесполезно».

Э.Шафиев

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ЗАНГИЛАН, ЗНАЧЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]