Алиев: Когда азербайджанская армия вышла к Лачинскому коридору, противник понял, что дальнейшее сопротивление бесполезно

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что освобождение Зангилана открыла вооруженным силам путь Губадлы, а далее к Лачинскому коридору.

«Ровно год назад наша славная Армия подняла азербайджанский флаг в Зангилане и изгнала врага с этих земель. После освобождения Зангилана нам был открыт путь на Губадлы, и спустя пять дней Губадлы был освобожден. Затем мы вышли к Лачинскому коридору», - сказал Алиев, выступая перед представителями общественности Зангиланского района.

По словам главы государства, «когда мы вошли в Лачинский коридор, враг понял, что дальнейшее сопротивление бесполезно».

Э.Шафиев