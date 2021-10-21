Банки в Азербайджане приобрели в четверг на валютном аукционе около $51 млн

Центральный банк Азербайджана на валютном аукционе в четверг, проведенном с участием Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР), продал банкам $50,6 млн.
На предыдущем аукционе 19 октября ЦБА продал банкам инвалюты на $60 млн.
"Спрос со стороны банков на аукционе в четверг составил $50,6 млн и был обеспечен полностью. По итогам аукциона средневзвешенный курс маната к доллару составил 1,7 манат/$1", - сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в ЦБА.
ЦБА с 12 января 2017 года стал применять новый механизм валютных аукционов.
Аукционы проходят в форме односторонней продажи валюты в конкурентных условиях.
Р.Ахмедов
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