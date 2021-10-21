Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9813 RUR   0.024 GBR   2.3489 TRY   0.1839

Цена на нефть

20.10 $/bbl   WTI 83.87 0.91 Brent 85.82 0.74

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 21.10.2021 12:31

В РФ за сутки два новых антирекорда за пандемию: более 36,3 тыс. человек заразились COVID-19, 1 тыс. 036 скончались - оперштаб

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 36 тыс. 339 случаев, это новый антирекорд по числу заболевших за пандемию, как и число скончавшихся - за сутки умерли 1 тыс. 036 пациентов, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в четверг.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) - 36 339 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 3 230 (8,9%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.

За сутки в РФ зафиксирован новый скачок числа заболевших коронавирусом, разница в значениях по сравнению со средой (34 тыс. 073 заражений) составляет 2 тыс. 266.

Наибольший прирост зафиксирован в Москве, за сутки здесь выявили 7 тыс. 897 новых случаев, это максимальное значение с 26 июня, в Санкт-Петербурге - 3 тыс. 280 и в Московской области - 2 тыс. 318, хотя в этом регионе отмечается относительное снижение к данным среды.

В целом же, прирост новых заболевших коронавирусом наблюдается во всех субъектах РФ.

За минувшие сутки в РФ зафиксированы максимальные за пандемию 1 тыс. 036 смертей, с начала октября антирекорды по летальности обновляются практически ежедневно.

Больше всего скончавшихся в Москве - 73, в Петербурге - 68, в Краснодарском крае - 41.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 8 млн 131 тыс. 164 случая коронавирусной инфекции, 227 тыс. 389 умерших и 7 млн 091 тыс. 607 выписанных, в том числе 25 тыс. 895 выписаны за последние сутки, из них 4 тыс. 272 выздоровевших приходится на Москву.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, КОРОНАВИРУС, СТАТИСТИКА


Похожие новости


Путин призвал регионы не занижать данные по коронавирусу: это опасно и безответственно Путин заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом Кардиологи предупреждают о высоком риске инфарктов и инсультов у перенесших COVID-19 Песков объяснил высокую смертность от коронавируса в РФ "непозволительно маленькими" темпами вакцинации Доминирование штамма "дельта" в РФ приблизилось к 100% - эксперт Путин рассчитывает, что не заболеет коронавирусом

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2021
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]