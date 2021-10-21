В РФ за сутки два новых антирекорда за пандемию: более 36,3 тыс. человек заразились COVID-19, 1 тыс. 036 скончались - оперштаб

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 36 тыс. 339 случаев, это новый антирекорд по числу заболевших за пандемию, как и число скончавшихся - за сутки умерли 1 тыс. 036 пациентов, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в четверг.
"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) - 36 339 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 3 230 (8,9%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.
За сутки в РФ зафиксирован новый скачок числа заболевших коронавирусом, разница в значениях по сравнению со средой (34 тыс. 073 заражений) составляет 2 тыс. 266.
Наибольший прирост зафиксирован в Москве, за сутки здесь выявили 7 тыс. 897 новых случаев, это максимальное значение с 26 июня, в Санкт-Петербурге - 3 тыс. 280 и в Московской области - 2 тыс. 318, хотя в этом регионе отмечается относительное снижение к данным среды.
В целом же, прирост новых заболевших коронавирусом наблюдается во всех субъектах РФ.
За минувшие сутки в РФ зафиксированы максимальные за пандемию 1 тыс. 036 смертей, с начала октября антирекорды по летальности обновляются практически ежедневно.
Больше всего скончавшихся в Москве - 73, в Петербурге - 68, в Краснодарском крае - 41.
Всего в России за время пандемии зарегистрировано 8 млн 131 тыс. 164 случая коронавирусной инфекции, 227 тыс. 389 умерших и 7 млн 091 тыс. 607 выписанных, в том числе 25 тыс. 895 выписаны за последние сутки, из них 4 тыс. 272 выздоровевших приходится на Москву.
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