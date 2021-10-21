В школах планируется объявить каникулы с 30 октября по 7 ноября - Минпросвещения РФ

В российских школах с 30 октября по 7 ноября планируется объявить каникулы, дистанционного обучения в этот период также не будет, сообщили в официальном телеграм-канале Минпросвещения РФ "Большая перемена".

"В Минпросвещения готовят документ, рекомендующий школам объявить дни с 30 октября по 7 ноября каникулами и добавить их к каникулярным дням, которые идут по графику", - говорится в сообщении.

Уточняется, что никакого дистанционного обучения в эти дни не предусматривается - дети будут отдыхать с родителями.

В сообщении отмечается, что у большинства российских школьников, которые учатся по четвертной системе, каникулы как раз и попадают на нерабочие дни - заканчивается первая четверть. Но есть регионы, например, Московская область, где школьники учатся по модульной системе: 5 недель учебы и потом одна неделя каникул. По графику в таких школах неделя отдыха начинается 15 ноября. Нерабочая неделя в таком случае приплюсуется к действующей каникулярной сетке.

"В регионах, где нерабочий период будет объявлен раньше 30 октября, Минпросвещения рекомендует и эти дни включить в каникулы. Школам при этом нужно будет предусмотреть корректировку образовательных программ", - уточнили в сообщении.

В среду президент РФ Владимир Путин подписал указ о "нерабочих" днях в период с 30 октября по 7 ноября. Руководители субъектов Федерации, исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки в своих регионах, вправе устанавливать дополнительные нерабочие дни до 30 октября или после 7 ноября.