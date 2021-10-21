Посевная площадь в «Умном селе» в Зангиланском районе составит 600 га

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время посещения Зангиланского района ознакомился с ходом работ в рамках проекта «Умное село» в селе Агалы, сообщает сайт главы государства.
Строительные работы в селе ведутся на территории 110 га.
В настоящее время ведутся работы по строительству 200 экологичных домов, 4-х двухэтажных нежилых зданий, школы на 360 учеников и детского сада на 60 детей.
Также ведутся работы по созданию необходимых коммуникаций, предназначенных для обеспечения питьевой водой, отвода сточных вод и дождевых вод.
Президенту сообщили, что для организации сельскохозяйственной деятельности в селе также определены земельные площади, подготовлен посевной план и составлен список необходимой сельскохозяйственной техники. Посевная площадь составит 600 га, из которых 412 га уже очищены от мин.
Также на территории села будет создана ферма, в которой возможно содержание 250 голов крупного рогатого скота и 600 голов мелкого скота.
Б.Рустамбеков
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