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Карабах 21.10.2021 12:38

Посевная площадь в «Умном селе» в Зангиланском районе составит 600 га

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время посещения Зангиланского района ознакомился с ходом работ в рамках проекта «Умное село» в селе Агалы, сообщает сайт главы государства.

Строительные работы в селе ведутся на территории 110 га.

В настоящее время ведутся работы по строительству 200 экологичных домов, 4-х двухэтажных нежилых зданий, школы на 360 учеников и детского сада на 60 детей.

Также ведутся работы по созданию необходимых коммуникаций, предназначенных для обеспечения питьевой водой, отвода сточных вод и дождевых вод.

Президенту сообщили, что для организации сельскохозяйственной деятельности в селе также определены земельные площади, подготовлен посевной план и составлен список необходимой сельскохозяйственной техники. Посевная площадь составит 600 га, из которых 412 га уже очищены от мин.

Также на территории села будет создана ферма, в которой возможно содержание 250 голов крупного рогатого скота и 600 голов мелкого скота.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ЗАНГИЛАН, СЕЛО

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]