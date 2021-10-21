Азерэнержи прогнозирует рост спроса на э/э в Зангиланском районе в 2040г до 40 МВт

ОАО «Азерэнержи» ожидает роста спроса на электроэнергию в Зангиланском районе в 2040 году до 40 МВт, сообщил президент общества Баба Рзаев.

Об этом он проинформировал президента Азербайджана Ильхама Алиева на церемонии открытия 110/35/10-киловольной подстанции «Зангилан».

Рзаев сообщил, что население Зангиланского района до армянской оккупации превышало 40 тыс. человек, и потребность в электроэнергии составляла в среднем 7 МВт.

«В настоящее время с учетом будущего размещения в районе более 50 тыс. жителей, а также с учетом запуска аэропорта, месторождений золота и меди, будущего развития горно-экологического, агро- и культурного туризма, создания «Умного города» и «Умного села», спрос на электроэнергию в 2040 году превысит 40 МВт», - заявил Рзаев.

Город Зангилан (Восточно-Зангезурский экономический район) был освобожден от армянской оккупации 20 октября 2020 года.

Н.Аббасова