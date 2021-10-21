Активные строительные работы в Зангилане начнутся после утверждения генплана – Алиев

Активные строительные работы в Зангилане начнутся после утверждения генплана города, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.
«В Зангиланском районе уже стартовали работы в области туризма, транспорта, логистики, защиты окружающей среды и, конечно, создания условий для проживания людей. Сейчас возводится село Агалы. После утверждения генплана города Зангилан, мы начнем строительные работы и здесь. Зангилан станет очень современным и важным регионом страны», - сказал Алиев на встрече с представителями общественности Зангиланского района.
Глава государства отметил, что уже ведутся работы по реконструкции мечети в Зангилане.
Э.Шафиев
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