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Регион 21.10.2021 12:53

Задержанные в Турции россияне готовили нападения на чеченских оппозиционных активистов

Задержанная в Турции в начале октября группа россиян, а также гражданин Украины и гражданин Узбекистана, готовили нападения на проживающих в Турции чеченских оппозиционных активистов, сообщает в четверг агентство "Анадолу".

"По данным следствия, группа иностранцев готовила покушение на оппозиционных чеченских активистов, проживающих в Турции, и с этой целью пыталась добыть оружие", - передает агентство.

Согласно его информации, суд Стамбула выдал ордер на арест шести подозреваемых, задержанных в ночь на 8 октября. Это, как сообщает "Анадолу", граждане России - Абдула Абдулаев, Равшан Ахмедов, Бислан Расаев и Асланбек Абдулмуслимов, а также гражданин Украины Игорь Ефрим и гражданин Узбекистана Амир Юсупов.

После допроса им выдвинули обвинения по статье о политическом и военном шпионаже, по этой статье предполагается тюремное заключение сроком от 15 до 20 лет, отмечает агентство.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ТУРЦИЯ, РОССИЯ, ГРАЖДАНЕ, ОБВИНЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]