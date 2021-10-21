Задержанные в Турции россияне готовили нападения на чеченских оппозиционных активистов

Задержанная в Турции в начале октября группа россиян, а также гражданин Украины и гражданин Узбекистана, готовили нападения на проживающих в Турции чеченских оппозиционных активистов, сообщает в четверг агентство "Анадолу".

"По данным следствия, группа иностранцев готовила покушение на оппозиционных чеченских активистов, проживающих в Турции, и с этой целью пыталась добыть оружие", - передает агентство.

Согласно его информации, суд Стамбула выдал ордер на арест шести подозреваемых, задержанных в ночь на 8 октября. Это, как сообщает "Анадолу", граждане России - Абдула Абдулаев, Равшан Ахмедов, Бислан Расаев и Асланбек Абдулмуслимов, а также гражданин Украины Игорь Ефрим и гражданин Узбекистана Амир Юсупов.

После допроса им выдвинули обвинения по статье о политическом и военном шпионаже, по этой статье предполагается тюремное заключение сроком от 15 до 20 лет, отмечает агентство.