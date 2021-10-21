Банк Республика продемонстрировал успешные финансовые результаты за третий квартал

Банк Республика, один из ведущих банков страны, объявил финансовые результаты за третий квартал 2021 года. Согласно отчетности, Банк продолжил динамичное развитие показав прирост по всем показателям и усилил свои лидирующие позиции на рынке банковских услуг Азербайджана.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, чистая процентная прибыль Банка выросла более чем на 10%, достигнув 39,1 млн. манат, а чистая прибыль составила 12,1 млн.манат, что в 2 раза превышает показатели аналогичного периода прошлого года.
Из опубликованной отчетности также видно, что банк обладает достаточно высоким запасом капитала для устойчивого развития. Так, совокупный капитал банка увеличился на 16,2% и составил 98,8 млн. манатов, превышая регулятивную норму почти в 2 раза.
По результатам 9 месяцев банк значительно увеличил кредитный и депозитный портфели. Так, по сравнению с концом прошлого года депозитный портфель банка увеличился на 15,2%, что в очередной раз подтверждает высокое доверие клиентов к банку. Кредитный портфель банка увеличился на 39,8%, основная часть выданных кредитов была направлена на кредитование реального сектора, который является приоритетным как для банка, так и для экономики страны.
Стоит также отметить, коэффициент адекватности капитала I уровня составил 8,34%, а коэффициент адекватности совокупного капитала 13,23%, что выше нормы в 1,7 и 1,3 раза соответственно.
Банк Республика создан в 1992 году и входит в пятерку ведущих банков Азербайджана. В числе акционеров банка представлены крупнейшие финансовые институты Германии - Инвестиционная Корпорация DEG (член банковской группы KfW и SIDT) и Sparkassen International Development Trust (член финансовой группы Sparkassen-Finanzgruppe.)
Более подробную информацию можно получить на официальном сайте, фейсбук странице банка или позвонив по номеру 144
Активные строительные работы в Зангилане начнутся после утверждения генплана – Алиев
Азерэнержи прогнозирует рост спроса на э/э в Зангиланском районе в 2040г до 40 МВт
Посевная площадь в «Умном селе» в Зангиланском районе составит 600 га
Банки в Азербайджане приобрели в четверг на валютном аукционе около $51 млн
Аэропорт в Зангилане будет построен в 2022 году
Профицит госбюджета Азербайджана за 9 месяцев составил 0,25% ВВП, сводного – 5,66% ВВП
Глеб Прозоров назначен заместителем генерального директора «Интерфакса»
Число выявленных заражений COVID-19 в мире превысило 242 млн - университет Хопкинса
Администрация не причастна к ухудшению ситуации с COVID-19, заявляет президент Бразилии
Президент Азербайджана распорядился о восстановлении заповедника в Зангиланском районе
ИВ Шеки направит 708 тыс. манатов на капремонт дорог
ИВ Исмаиллинского района направит 657 тыс. манатов на капремонт дорог
Лукашенко считает, что Белоруссия должна остаться президентской республикой
Армения не планирует открывать русские школы - министр образования
Задержанные в Турции россияне готовили нападения на чеченских оппозиционных активистов
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
Азербайджану приходится рассчитывать исключительно на себя в борьбе с трансграничным наркотрафиком из Ирана – российский эксперт
Мировые СМИ, как ни в чем не бывало, продолжают ссылаться на армянские источники и ньюсмейкеров, позабыв их 44-дневное фейкометство – политолог
Ключевые приоритеты Узбекистана по всестороннему развитию транспортных коридоров в Центральной Азии