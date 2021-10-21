В переговорах по регистрации российской вакцины от коронавируса в ЕС существуют определённые технические разногласия - Песков

В переговорах по регистрации российской вакцины от коронавируса в ЕС возникли технические разногласия, но они будут разрешены, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Действительно, существуют определённые технологические разногласия относительно полноты представленных документов и информации для того, чтобы наша вакцина была соответствующим европейским агентством зарегистрирована. Работа в этом плане ведётся", - сказал Песков.

По его словам, РФ рассчитывает, что эта работа будет завершена, и что "наша вакцина получит ту регистрацию, которую на самом деле она должна была получить, с нашей точки зрения, давным-давно".

"Но по-прежнему ведомство европейское говорит о нехватке некоторой информации. В рабочем порядке наши ведомства занимаются этим. Поэтому сейчас речь идёт исключительно о технических формальностях, и они будут решены", - отметил он.

Параллельно идут и переговоры о взаимном признании вакцинации, напомнил при этом Песков.

"Это другой процесс. Это также переговоры, которые с ЕС ведёт Минздрав наш. Здесь даже можно, наверное, рассчитывать на более ускоренную динамику взаимного признания актов вакцинации, что позволит нашим гражданам перемещаться свободно по территории ЕС. Тем гражданам, которые привиты здесь нашими прививками", - сказал Песков.

У него уточнили, нет ли у администрации президента вопросов к российским ведомствам, которые ведут переговоры и делают ли они, по мнению Кремля, "все правильно".

"Да, безусловно. И потом, этим занимается специальное ведомство. Администрация президента не может заниматься этим. И не должна", - сказал Песков.

Он уточнил, что в рамках переговоров речь идёт "о конкретных условиях, которые необходимы для регистрации, чтобы сопоставить критерии, которые требуют европейцы и предоставляются российской стороной".

Он отрицательно ответил на вопрос о том, необходимо ли подключать к переговорам ресурсы администрации президента.