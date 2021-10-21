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Дальнее зарубежье 21.10.2021 17:11

На острове Пальма эвакуировали еще несколько сотен человек в связи с извержением вулкана

На испанском острове Пальма в ночь на четверг эвакуировали еще около 500 человек, так как поток лавы достиг прибрежного города Тасакорте, сообщает в четверг агентство Associated Press.

"У людей наблюдается определенная степень уныния и отчаяния", - приводит агентство слова мэра Тасакорте Хуана Мигеля Родригеса. По его словам, на жителях города серьезно сказывается то, что пока специалисты не могут спрогнозировать, разрушит ли лава их дома, сельскохозяйственные угодья.

Также в ночь Национальный географический институт Испании зафиксировал в районе острова около 38 землетрясений, сильнейшее из которых имело магнитуду 4,3.

Извержение вулкана Кумбре-Вьеха продолжается уже больше месяца, на данный момент лава покрыла около 866 гектаров земли и уничтожила более 2,1 тыс. зданий. Всего было эвакуировано около 7,5 тыс. человек.

Ранее в Институте вулканологии Канарских островов пришли к выводу, что нынешнее извержение может продлиться три месяца.

Предыдущий раз на острове в 1971 году извергался вулкан Тенегия.

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Тэги: ИСПАНИЯ, ВУЛКАН, ЭВАКУАЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]