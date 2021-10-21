Глава Минэнерго Казахстана предложил вице-премьеру РФ поставлять газ на север и восток страны

Министр энергетики Казахстана Магзум Мирзагалиев во время встречи с вице-премьером РФ Александром Новаком в Москве предложил поставлять газ в северный и восточный Казахстан, сообщила пресс-служба Минэнерго Казахстана в четверг.
"Мирзагалиев поднял тему газификации Северо-Казахстанской и Восточно-Казахстанской областей и предложил российской стороне принять участие в поставках газа на взаимоприемлемых условиях. Новак подчеркнул, что правительство России готово активизировать переговорный процесс по этому вопросу, заинтересованным органам и компаниям будут даны соответствующие поручения", - говорится в сообщении.
Пресс-служба правительства РФ затронула этот вопрос так: также обсуждалась возможность организации поставок природного газа с приграничных территорий РФ для восточной части Казахстана.
ЕС оказал Азербайджану и Армении гуманитарную помощь на 17 млн евро после завершения войны в Карабахе
Центр социальных исследований Азербайджана и Фонд Росконгресс будут сотрудничать в экспертно-аналитических вопросах
Эрдоган заявил, что 26 октября посетит с визитом Азербайджан, примет участие в открытии аэропорта в Карабахе
Bank Respublika увеличил за 9 месяцев активы на 15,5%, прибыль – в 2,1 раза
Активы ГНФАР в январе-сентябре увеличились на 1,5%
Долларизация по банковским вкладам населения в Азербайджане сократилась до 43,6% - ЦБ
В переговорах по регистрации российской вакцины от коронавируса в ЕС существуют определённые технические разногласия - Песков
В Азербайджане суточный спад заражений COVID-19, умерли 20 человек
Глеб Прозоров назначен заместителем генерального директора «Интерфакса»
Президент Азербайджана распорядился о восстановлении заповедника в Зангиланском районе
ИВ Шеки направит 708 тыс. манатов на капремонт дорог
ИВ Исмаиллинского района направит 657 тыс. манатов на капремонт дорог
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Банк Республика продемонстрировал успешные финансовые результаты за третий квартал
Nar продолжает поддерживать самую большую в Азербайджане аудио библиотеку
Посол Великобритании в Азербайджане посетил Бакинскую высшую школу нефти
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
Азербайджану приходится рассчитывать исключительно на себя в борьбе с трансграничным наркотрафиком из Ирана – российский эксперт
Мировые СМИ, как ни в чем не бывало, продолжают ссылаться на армянские источники и ньюсмейкеров, позабыв их 44-дневное фейкометство – политолог
Ключевые приоритеты Узбекистана по всестороннему развитию транспортных коридоров в Центральной Азии