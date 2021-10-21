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СНГ 21.10.2021 18:27

Глава Минэнерго Казахстана предложил вице-премьеру РФ поставлять газ на север и восток страны

Министр энергетики Казахстана Магзум Мирзагалиев во время встречи с вице-премьером РФ Александром Новаком в Москве предложил поставлять газ в северный и восточный Казахстан, сообщила пресс-служба Минэнерго Казахстана в четверг.

"Мирзагалиев поднял тему газификации Северо-Казахстанской и Восточно-Казахстанской областей и предложил российской стороне принять участие в поставках газа на взаимоприемлемых условиях. Новак подчеркнул, что правительство России готово активизировать переговорный процесс по этому вопросу, заинтересованным органам и компаниям будут даны соответствующие поручения", - говорится в сообщении.

Пресс-служба правительства РФ затронула этот вопрос так: также обсуждалась возможность организации поставок природного газа с приграничных территорий РФ для восточной части Казахстана.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]