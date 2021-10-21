Глава Минэнерго Казахстана предложил вице-премьеру РФ поставлять газ на север и восток страны

Министр энергетики Казахстана Магзум Мирзагалиев во время встречи с вице-премьером РФ Александром Новаком в Москве предложил поставлять газ в северный и восточный Казахстан, сообщила пресс-служба Минэнерго Казахстана в четверг.

"Мирзагалиев поднял тему газификации Северо-Казахстанской и Восточно-Казахстанской областей и предложил российской стороне принять участие в поставках газа на взаимоприемлемых условиях. Новак подчеркнул, что правительство России готово активизировать переговорный процесс по этому вопросу, заинтересованным органам и компаниям будут даны соответствующие поручения", - говорится в сообщении.

Пресс-служба правительства РФ затронула этот вопрос так: также обсуждалась возможность организации поставок природного газа с приграничных территорий РФ для восточной части Казахстана.