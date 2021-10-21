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Регион 21.10.2021 18:04

Глава Минздрава Грузии пока не видит оснований для госпитализации Саакашвили

Министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе заявила об удовлетворительном состоянии объявившего голодовку в Руставской тюрьме экс-президента Михаила Саакашвили, не требующем его перевода в медицинское учреждение.

"Состояние Саакашвили на этом этапе стабильное, оно довольно-таки удовлетворительное и перевода в клинику пока не требует. Со стороны медперсонала Руставской тюрьмы осуществляется постоянное наблюдение за состоянием здоровья Саакашвили", - сказала в четверг Тикарадзе.

Экс-президент Грузии, ныне гражданин Украины Саакашвили тайно прибыл в Грузию 29 сентября. 1 октября он был задержан в Тбилиси и помещен в тюрьму в городе Рустави. В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Представители грузинских властей неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу. Свое задержание Саакашвили считает незаконным, а обвинения в его адрес сфальсифицированными. В день задержания он объявил голодовку.

Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил в четверг, что в случае ухудшения здоровья Саакашвили из-за продолжающейся с 1 октября голодовки его переведут под наблюдение медиков в тюремную больницу.

Между тем адвокат Бека Басилая заявил, что перевод Саакашвили под наблюдение врачей в тюремную больницу стал бы "провокацией со стороны властей". "В этой тюремной больнице находятся сотни больных заключенных, осужденных по различным статьям, что создает реальную угрозу безопасности Михаилу Саакашвили", - пояснил адвокат. Это, заявил он, "недостойное поведение действующих властей, которые ранее заявляли, что Михаила Саакашвили в случае госпитализации переведут в любую клинику, на которую он укажет".

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]