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Регион 21.10.2021 17:35

VMedia: «В фильме «Тупой и еще тупее» героев было два. В армянской верхушке их оказалось куда больше»

Youtube-канал VMedia выпустил очередной видеоролик, где рассказывается об эпических ошибках, намеренном вранье, странностях и откровенных глупостях бывшего президента и премьер-министра Армении Сержа Саргсяна.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», в видеоролике авторы указывают наиболее нелепые моменты из политической биографии Саргсяна – начиная с ничем не мотивированного решения изменить собственное имя до очень неожиданного поражения во время выборов Николу Пашиняну.

Особо подчеркивается, что и свое окружение, человек, много лет в разных должностях возглавлявший Армению, подбирал себе под стать. О «качестве команды» Саргсяна, например, можно судить по такому персонажу, как бывший министр обороны РА Давид Тоноян.

Звание еще одного «профессионала» вокруг бывшего армянского президента также по праву заслуживает экс-замначальник спасательной службы МЧС Армении Николай Григорян. Это именно он «прикрывал» Саргсяна во время происшествия в ходе митинга Республиканской партии в Ереване 4 мая 2012 года. Напомним, что тогда взорвались некоторые из больших белых шаров, которые держали в руках молодые люди и подростки в «партийных» майках. Несколько человек попали в больницу, а Григорян тогда заявил, что шары были наполнены гелием и причиной возгорания могла стать зажженная сигарета. Чем просто ввел в ступор корреспондентов РИА Новости. Глупость армянского МЧСника они тогда даже не стали комментировать, а просто коротко отметили, что «гелий является инертным газом и не горит».

«В фильме «Тупой и еще тупее» героев было два. В армянской верхушке их оказалось куда больше», - констатируют авторы ролика, припоминая знаменитую комедию 1994 года с Джимом Керри и Джеффом Дэниэлсом в главных ролях. И с ними трудно не согласиться.

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Тэги: VMEDIA, САРГСЯН, РОЛИК

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]