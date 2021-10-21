Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9813 RUR   0.024 GBR   2.3489 TRY   0.1839

Цена на нефть

20.10 $/bbl   WTI 83.87 0.91 Brent 85.82 0.74

Погода в Баку

  ночь день

Регион 21.10.2021 17:50

Премьер Грузии прочит Саакашвили минимум шесть лет тюрьмы

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили исключает досрочное освобождение из заключения бывшего президента Михаила Саакашвили для передачи его Украине.

"Главный преступник в тюрьме, и он проведет там как минимум шесть лет. Умышленно распространяют информацию, что якобы Саакашвили будет досрочно освобожден, и что грузинские власти намереваются передать Саакашвили Украине. Все эти "информации" - полный абсурд", - сказал в четверг журналистам Гарибашвили.

Саакашвили, имеющий гражданство Украины, тайно прибыл в Грузию 29 сентября. 1 октября он был задержан в Тбилиси. В настоящее время Саакашвили находится в тюрьме в городе Рустави.

В Грузии Саакашвили является фигурантом нескольких уголовных дел. Свое задержание Саакашвили считает незаконным, а обвинения в его адрес сфальсифицированными.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ГРУЗИЯ, ПРЕМЬЕР, СААКАШВИЛИ, УКРАИНА


Похожие новости


Саакашвили может быть переведен только в тюремную больницу - Гарибашвили Премьер Грузии исключил привилегии для Саакашвили в тюрьме Премьер Грузии обещал перестать комментировать ситуацию с Саакашвили после 30 октября Гарибашвили опроверг слухи о своей отставке с поста премьера Грузии после второго тура местных выборов Премьер Грузии назвал дестабилизацию и беспорядки главными целями приезда Саакашвили в республику Саакашвили из тюрьмы грозит "вышвырнуть" из кабинета премьер-министра Грузии Гарибашвили

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2021
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]