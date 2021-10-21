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Карабах 21.10.2021 18:26

ЕС оказал Азербайджану и Армении гуманитарную помощь на 17 млн евро после завершения войны в Карабахе

ЕС после завершения вооруженного конфликта в Карабахе (осенью 2020 года) выделил порядка 16,9 млн евро гуманитарной помощи странам Южного Кавказа, в том числе 9,1 млн евро - Азербайджану, заявил глава представительства ЕС в Азербайджана Петер Михалко журналистам в четверг.

По его словам, кроме этого, ЕС и Программа развития ООН выделили 2,5 млн евро на операции по разминированию.

Э.Шафиев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ЕС, КАВКАЗ, ПОМОЩЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]