ЕС оказал Азербайджану и Армении гуманитарную помощь на 17 млн евро после завершения войны в Карабахе

ЕС после завершения вооруженного конфликта в Карабахе (осенью 2020 года) выделил порядка 16,9 млн евро гуманитарной помощи странам Южного Кавказа, в том числе 9,1 млн евро - Азербайджану, заявил глава представительства ЕС в Азербайджана Петер Михалко журналистам в четверг.

По его словам, кроме этого, ЕС и Программа развития ООН выделили 2,5 млн евро на операции по разминированию.

Э.Шафиев