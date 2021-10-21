Эрдоган грозится выгнать из страны послов десяти западных стран за поддержку находящегося в тюрьме турецкого оппозиционера

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности выслать из страны послов десяти западных стран после их выступления в защиту 64-летнего Османа Кавалы - рожденного в Париже турецкого филантропа и активиста, который с 2017 года находится в заключении без приговора, сообщает в четверг французский телеканал France 24.
"Имеете ли вы (послы - ИФ) право поучать Турцию на ее собственной территории? Кто вы вообще такие", - заявил Эрдоган.
"Я сказал министру иностранных дел, что мы не можем позволить себе такую роскошь - принимать их (этих послов - ИФ) в нашей стране", - приводит телеканал слова Эрдогана.
France 24 напоминает, что в понедельник послы Германии, Дании, Канады, Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, США, Финляндии, Франции и Швеции опубликовали совместное заявление, в котором содержался призыв к властям Турции "скорейшим образом и справедливо решить вопрос Кавалы". Они отметили, что продолжающееся заключение Кавалы "бросает тень" на Турцию.
Во вторник послы этих десяти стран были вызваны в МИД Турции.
64-летний турецкий филантроп и активист из Парижа Осман Кавала с 2017 года находится в тюрьме в Турции без какого-либо обвинительного приговора. Против него выдвинуты обвинения в участии в антиправительственных протестах в 2013 году, а также в причастности к попытке военного переворота в Турции в 2016 году.
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