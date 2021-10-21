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Регион 21.10.2021 18:35

Эрдоган грозится выгнать из страны послов десяти западных стран за поддержку находящегося в тюрьме турецкого оппозиционера

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности выслать из страны послов десяти западных стран после их выступления в защиту 64-летнего Османа Кавалы - рожденного в Париже турецкого филантропа и активиста, который с 2017 года находится в заключении без приговора, сообщает в четверг французский телеканал France 24.

"Имеете ли вы (послы - ИФ) право поучать Турцию на ее собственной территории? Кто вы вообще такие", - заявил Эрдоган.

"Я сказал министру иностранных дел, что мы не можем позволить себе такую роскошь - принимать их (этих послов - ИФ) в нашей стране", - приводит телеканал слова Эрдогана.

France 24 напоминает, что в понедельник послы Германии, Дании, Канады, Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, США, Финляндии, Франции и Швеции опубликовали совместное заявление, в котором содержался призыв к властям Турции "скорейшим образом и справедливо решить вопрос Кавалы". Они отметили, что продолжающееся заключение Кавалы "бросает тень" на Турцию.

Во вторник послы этих десяти стран были вызваны в МИД Турции.

64-летний турецкий филантроп и активист из Парижа Осман Кавала с 2017 года находится в тюрьме в Турции без какого-либо обвинительного приговора. Против него выдвинуты обвинения в участии в антиправительственных протестах в 2013 году, а также в причастности к попытке военного переворота в Турции в 2016 году.

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Тэги: ТУРЦИЯ, ЭРДОГАН, ПОСЛЫ, МЕРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]