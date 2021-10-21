Путин не согласился с мнением Эрдогана о реформировании СБ ООН: право вето отменять нельзя

Президент РФ Владимир Путин заявил, что в случае разрушения права вето постоянных членов Совета Безопасности ООН эта организация превратится просто в дискуссионную площадку, и что он не согласен с мнением президента Турции Реджепа Эрдогана о реформировании Совбеза ООН.

"Если мы разрушим право вето постоянных членов (СБ ООН - ИФ), то Организация Объединенных Наций умрет в этот же день. Она превратится в лигу наций. Это будет просто площадка для дискуссий - "Валдайский клуб номер 2", - заявил Путин в четверг в рамках заседания международного дискуссионного клуба "Валдай".

По словам Путина, ООН нуждается в изменениях, но "нельзя разрушать основу". "Есть пятерка постоянных членов (СБ ООН), и у них есть право вето. В Совете Безопасности представлены и другие государства, но они не являются постоянными членами", - сказал Путин.

При этом он подчеркнул, что необходимо подумать, как сделать эту организацию более сбалансированной. "Тем более, и в этом Эрдоган прав, она рождалась после Второй мировой войны, и был определенный расклад сил. Теперь он меняется", - подчеркнул Путин.

Ранее Эрдоган в парламенте Анголы выступил с критикой Совета Безопасности ООН. Судьба человечества, по его словам, не должна быть оставлена на милость "горстке" стран, одержавших победу во Второй мировой войне, и права других стран-участниц в Совбезе должны быть расширены.

Президент РФ сообщил, что Эрдоган недавно был в России, и Путин сам поднял вопрос о Совете Безопасности ООН.

"Я сказал, что видел его тезисы. Должен сказать, что всю книжку я не прочитал, с отдельными идеями я солидарен, хороший анализ на самом деле. Понятно, почему лидер Турции говорит об этом, считает, судя по всему, что и Турция могла бы быть постоянным членом Совета Безопасности ООН. Но это не нам, ни даже России решать. Это нужно решать в ходе консенсуса при решении вопросов подобного рода", - заявил Путин.

"Возможны разные решения, сейчас не буду об этом говорить, забегая вперед и предвосхищая позицию России по этой дискуссии", - подчеркнул Путин.