Назарбаев: Путин первым среди глав государств узнал о моем решении уйти с поста президента Казахстана

Первым из лидеров государств о решении Нурсултана Назарбаева покинуть пост главы Казахстана узнал президент России Владимир Путин.

"О таких вещах нельзя распространяться (о решении уйти с поста главы государства - ИФ). Никому я не говорил. Только в тот день утром, Россия все же большой сосед, я позвонил Путину. Для него был шок полный. Сказал ему: сегодня вечером будет объявлено, решил, чтобы вы услышали из моих уст", - рассказал Назарбаев в документальном фильме "Штрихи к портрету", показанном в эфире государственного телеканала "Хабар" в четверг.

"И все, больше никто из лидеров государств об этом не знал", - добавил он.

Назарбаев 19 марта 2019 года объявил о своем уходе с поста президента и на следующий день подписал указ о сложении полномочий.