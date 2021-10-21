Назарбаев: Путин первым среди глав государств узнал о моем решении уйти с поста президента Казахстана

Первым из лидеров государств о решении Нурсултана Назарбаева покинуть пост главы Казахстана узнал президент России Владимир Путин.
"О таких вещах нельзя распространяться (о решении уйти с поста главы государства - ИФ). Никому я не говорил. Только в тот день утром, Россия все же большой сосед, я позвонил Путину. Для него был шок полный. Сказал ему: сегодня вечером будет объявлено, решил, чтобы вы услышали из моих уст", - рассказал Назарбаев в документальном фильме "Штрихи к портрету", показанном в эфире государственного телеканала "Хабар" в четверг.
"И все, больше никто из лидеров государств об этом не знал", - добавил он.
Назарбаев 19 марта 2019 года объявил о своем уходе с поста президента и на следующий день подписал указ о сложении полномочий.
Ситуацию на границе Армении и Азербайджана невозможно урегулировать без России - Путин
ЕС оказал Азербайджану и Армении гуманитарную помощь на 17 млн евро после завершения войны в Карабахе
Центр социальных исследований Азербайджана и Фонд Росконгресс будут сотрудничать в экспертно-аналитических вопросах
Украина может начать экспорт зеленого водорода в ЕС до 2024г - глава МИД
ЦБ РФ запланировал выпустить в 2023 году золотой червонец
Путин: не все страны ОПЕК+ в состоянии быстро нарастить добычу из-за длительности инвестцикла
Производство белорусской вакцины от COVID-19 планируют начать в следующем году
В переговорах по регистрации российской вакцины от коронавируса в ЕС существуют определённые технические разногласия - Песков
В Азербайджане суточный спад заражений COVID-19, умерли 20 человек
Президент Азербайджана распорядился о восстановлении заповедника в Зангиланском районе
ИВ Шеки направит 708 тыс. манатов на капремонт дорог
ИВ Исмаиллинского района направит 657 тыс. манатов на капремонт дорог
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Банк Республика продемонстрировал успешные финансовые результаты за третий квартал
Nar продолжает поддерживать самую большую в Азербайджане аудио библиотеку
Посол Великобритании в Азербайджане посетил Бакинскую высшую школу нефти
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
Азербайджану приходится рассчитывать исключительно на себя в борьбе с трансграничным наркотрафиком из Ирана – российский эксперт
Мировые СМИ, как ни в чем не бывало, продолжают ссылаться на армянские источники и ньюсмейкеров, позабыв их 44-дневное фейкометство – политолог
Ключевые приоритеты Узбекистана по всестороннему развитию транспортных коридоров в Центральной Азии