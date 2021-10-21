Путин: не все страны ОПЕК+ в состоянии быстро нарастить добычу из-за длительности инвестцикла

Не все страны ОПЕК+ в состоянии быстро нарастить добычу нефти из-за длительности инвестиционного цикла, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба "Валдай".

Он выразил опасения, что инвестиции в нефтедобычу сократились еще до пандемии и нефти может не хватить.

"С 2012-2016 годов инвестиции в нефтедобычу составляли примерно $400 млрд в год, а в последние годы, еще в допандемийный период, они сократились на 40% и составляют сегодня $260 млрд, а это же цикл от 15 до 30 лет", - предостерег он.

Путин выразил мнение, что "политические циклы в ведущих экономиках не совпадают с инвестиционными циклами, в том числе в такую важнейшую отрасль, как энергетика".

"Политический цикл какой? 4-5 лет. Что в это время делают ведущие политические силы, партии и отдельные деятели? Обещают. Все подряд и как можно больше и подешевле, это связано в том числе с "зеленой" энергетикой", - заметил глава российского государства.

В результате, заметил российский президент, "банки перестают кредитовать инвестиции, инвестиции сокращаются".

"Подойдет момент, когда (будет - ИФ) похоже на текущую ситуацию (в газе - ИФ) - рынок будет требовать (сырье - ИФ), а неоткуда будет взяться", - предостерег он.

"Даже сегодня страны ОПЕК+ наращивают объемы добычи даже чуть больше, чем договорились это делать. Но это могут сделать не все, далеко не все нефтедобывающие страны в состоянии быстро нарастить добычу. Это процесс долгосрочный, цикл (инвестирования - ИФ) большой", - сказал президент РФ.