Путин: не все страны ОПЕК+ в состоянии быстро нарастить добычу из-за длительности инвестцикла

Не все страны ОПЕК+ в состоянии быстро нарастить добычу нефти из-за длительности инвестиционного цикла, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба "Валдай".
Он выразил опасения, что инвестиции в нефтедобычу сократились еще до пандемии и нефти может не хватить.
"С 2012-2016 годов инвестиции в нефтедобычу составляли примерно $400 млрд в год, а в последние годы, еще в допандемийный период, они сократились на 40% и составляют сегодня $260 млрд, а это же цикл от 15 до 30 лет", - предостерег он.
Путин выразил мнение, что "политические циклы в ведущих экономиках не совпадают с инвестиционными циклами, в том числе в такую важнейшую отрасль, как энергетика".
"Политический цикл какой? 4-5 лет. Что в это время делают ведущие политические силы, партии и отдельные деятели? Обещают. Все подряд и как можно больше и подешевле, это связано в том числе с "зеленой" энергетикой", - заметил глава российского государства.
В результате, заметил российский президент, "банки перестают кредитовать инвестиции, инвестиции сокращаются".
"Подойдет момент, когда (будет - ИФ) похоже на текущую ситуацию (в газе - ИФ) - рынок будет требовать (сырье - ИФ), а неоткуда будет взяться", - предостерег он.
"Даже сегодня страны ОПЕК+ наращивают объемы добычи даже чуть больше, чем договорились это делать. Но это могут сделать не все, далеко не все нефтедобывающие страны в состоянии быстро нарастить добычу. Это процесс долгосрочный, цикл (инвестирования - ИФ) большой", - сказал президент РФ.
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