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Регион 21.10.2021 21:35

Отец Саакашвили перенес сердечный приступ и госпитализирован

Отец бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, известный врач Николоз Саакашвили после сердечного приступа помещен в тбилисскую клинику Чапидзе, сообщают грузинские СМИ.

Несколько дней назад Николоз Саакашвили через СМИ обратился к сыну с просьбой прервать объявленную голодовку.

Экс-президент Грузии, ныне гражданин Украины Саакашвили тайно прибыл в Грузию 29 сентября. 1 октября он был задержан в Тбилиси и помещен в тюрьму в городе Рустави. В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Представители грузинских властей неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу. Свое задержание Саакашвили считает незаконным, а обвинения в его адрес сфальсифицированными. В день задержания он объявил голодовку.

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Тэги: ГРУЗИЯ, СААКАШВИЛИ, ОТЕЦ, ГОСПИТАЛИЗАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]