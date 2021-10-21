Суточное число заражений COVID-19 в Великобритании превысило 50 тыс.

В Великобритании в четверг зафиксировали рекордное количество случаев заболевания COVID-19 с 17 июля, оно составило свыше 50 тыс., сообщает британская телерадиокорпорация Би-би-си со ссылкой на власти страны.
Согласно этим данным, в четверг в Великобритании зарегистрировали 52 тыс. 674 новых случаев заболевания COVID-19 и 115 летальных исходов, в то время как 17 июля количество случаев заражения COVID-19 составило 54674.
В то же время премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что, несмотря на высокие показатели заболеваемости, "ситуация обстоит намного лучше, чем в прошлом году", отмечает Би-би-си.
Всего в Великобритании за время пандемии выявили более 8,5 млн заражений COVID-19, свыше 139 тыс. инфицированных скончались.
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