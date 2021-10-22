Байден представит план достижения нулевого уровня выбросов на конференции ООН по климату

Президент США Джо Байден заявил, что на предстоящей конференции по климату COP26 в Глазго (Шотландия) представит план достижения нулевого уровня выбросов.
"Я собираюсь на COP26 в Шотландию, и я представляю миру обязательство, что мы фактически достигнем чистого нулевого уровня выбросов электроэнергии к 2035 году и чистого нулевого уровня выбросов по всем направлениям к 2050 году или раньше", - заявил Байден, выступая в ходе общения с избирателями в формате таунхолла на телеканале CNN.
По его словам, США предстоит для этой цели сделать многое до 2030 года.
Байден отметил, что "изменение климата - экзистенциальная угроза человечеству".
Президент США напомнил, что при вступлении в должность первым делом присоединился к Парижскому соглашению по климату.
Парижское соглашение - международный договор, принятый в 2015 году, основной задачей которого является удержание прироста глобальной средней температуры ниже 2 градусов по Цельсию и стремление ограничить до 1,5 градуса по Цельсию.
Ситуацию на границе Армении и Азербайджана невозможно урегулировать без России - Путин
ЕС оказал Азербайджану и Армении гуманитарную помощь на 17 млн евро после завершения войны в Карабахе
Центр социальных исследований Азербайджана и Фонд Росконгресс будут сотрудничать в экспертно-аналитических вопросах
BNA направит около 2,8 млн манатов на техобслуживание столичной транспортной инфраструктуры
Азерсу потратит более 6,4 млн манатов на реконструкцию систем водоснабжения и канализации города Биласувар
Лидеры стран ЕС рекомендовали Еврокомиссии и Евросовету дать оценку мерам по безопасности энергопоставок в странах ЕС
Число жертв взрыва и пожара на пороховом заводе под Рязанью возросло до семи человек - источник
Десять человек пропали в результате пожара на пороховом заводе под Рязанью, погибли до пяти рабочих
Число выявленных заражений COVID-19 в мире превысило 242,4 млн, число жертв приближается к 5 млн - университет Хопкинса
Президент Азербайджана распорядился о восстановлении заповедника в Зангиланском районе
ИВ Шеки направит 708 тыс. манатов на капремонт дорог
ИВ Исмаиллинского района направит 657 тыс. манатов на капремонт дорог
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Банк Республика продемонстрировал успешные финансовые результаты за третий квартал
Nar продолжает поддерживать самую большую в Азербайджане аудио библиотеку
Посол Великобритании в Азербайджане посетил Бакинскую высшую школу нефти
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
Азербайджану приходится рассчитывать исключительно на себя в борьбе с трансграничным наркотрафиком из Ирана – российский эксперт
Мировые СМИ, как ни в чем не бывало, продолжают ссылаться на армянские источники и ньюсмейкеров, позабыв их 44-дневное фейкометство – политолог
Ключевые приоритеты Узбекистана по всестороннему развитию транспортных коридоров в Центральной Азии