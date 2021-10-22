Лидеры стран ЕС рекомендовали Еврокомиссии и Евросовету дать оценку мерам по безопасности энергопоставок в странах ЕС

Участники саммита ЕС по итогам заседания в четверг приняли постановление по энергетике, в котором, в частности, содержится призыв к Европейской комиссии и к Европейскому совету дать оценку среднесрочным и долгосрочным мерами по приемлемому ценообразованию на энергию.

"Комиссии и Совету рекомендовано оперативно оценить среднесрочные и долгосрочные меры, которые позволили бы держать цену на энергию на приемлемом уровне как для домохозяйств, так и для предприятий, увеличить гибкость энергетической системы ЕС и внутреннего энергетического рынка, обеспечить безопасность поставок и поддержку перехода к нулевым выбросам с учетом разнообразия и конкретных условий каждого из государств-членов", - говорится в документе.

"Европейскому инвестиционному банку рекомендовано рассмотреть пути расширения инвестиций в сферу трансформации энергетики с учетом снижения возможностей возникновения сбоев в будущем", - отмечается в постановлении.

Рост мировых цен на энергоносители и соответствующая помощь европейскому бизнесу и гражданам, а также ситуация с пандемией COVID-19 в числе главных тем повестки дня саммита ЕС, который проходит в четверг и пятницу в Брюсселе.

"Разные страны ЕС рассматривают проблему роста цен на энергоносители под разными углами, у них разные приоритеты, - отметил в преддверии саммита высокопоставленный чиновник ЕС. - Одни делают ставку на ядерную энергию, другие на импорт газа. Конечно, это поднимает вопрос России. Одни считают Россию источником проблемы, другие говорят, что она не является причиной. Среди вероятных причин называют холодную зиму, повышенное потребление энергии летом, из-за которого не успели наполниться подземные хранилища в Европе. Кто-то считает, что Россия не помогла смягчить кризис. Все это будет предметом дискуссии".

Он отметил, что преодоление энергетического кризиса на уровне ЕС - это сложная проблема, потому что у разных членов союза разный энергетический "микс": газ, уголь, атом, возобновляемые источники. У них разные направления развития энергетики, их энергосистемы по-разному соединены. Некоторые требуют реформы рынка электроэнергии, отделив его от рынка газа. Другие опасаются, что это отвлечет инвестиции от возобновляемой энергетики.

"Основываясь на недавнем сообщении (Европейской) комиссии, мы внимательно рассмотрим, что можно сделать на уровне ЕС и на национальном уровне как с точки зрения краткосрочной помощи наиболее пострадавшим, так и с точки зрения среднесрочных и долгосрочных мер", - написал в свою очередь председатель Европейского совета Шарль Мишель в письме-приглашении на саммит главам государств и правительств.