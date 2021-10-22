Королева Великобритании провела ночь в больнице

Королева Елизавета II провела ночь в больнице, а ранее отменила визит в Северную Ирландию, сообщает Sky News со ссылкой на Букингемский дворец.
Согласно заявлению Букингемского дворца, 95-летняя королева Великобритании поступила в больницу в среду и вернулась в Виндзорский замок в четверг.
"Следуя медицинскому совету отдохнуть несколько дней, королева посетила больницу в среду днем для проведения некоторых предварительных обследований, вернулась в Виндзорский замок сегодня в обеденное время и остается в хорошем настроении", - заявил представитель.
Отмечается, что нахождение Елизаветы II в больнице не было связано с COVID-19.
В четверг королева должна была посетить церковную службу в городе Арма, посвященную столетию раздела Ирландии и основания Северной Ирландии, но была вынуждена отменить визит по рекомендации врачей.
Ожидается всё ещё, что она примет участие в конференции по климату COP26 в Глазго (Шотландия) в конце этого месяца.
Источник в Букингемском дворце сообщил телеканалу CNN, что о визите в больницу изначально не было объявлено, потому что предполагалось, что это будет короткое пребывание.
Собеседник также сообщил, что королева вернулась за свой рабочий стол в четверг днем и выполняла легкие обязанности.
Елизавета II является самым долго правящим монархом в мире, она выполняет свои обязанности почти семь десятилетий.
Ситуацию на границе Армении и Азербайджана невозможно урегулировать без России - Путин
ЕС оказал Азербайджану и Армении гуманитарную помощь на 17 млн евро после завершения войны в Карабахе
Центр социальных исследований Азербайджана и Фонд Росконгресс будут сотрудничать в экспертно-аналитических вопросах
BNA направит около 2,8 млн манатов на техобслуживание столичной транспортной инфраструктуры
Азерсу потратит более 6,4 млн манатов на реконструкцию систем водоснабжения и канализации города Биласувар
Лидеры стран ЕС рекомендовали Еврокомиссии и Евросовету дать оценку мерам по безопасности энергопоставок в странах ЕС
Число жертв взрыва и пожара на пороховом заводе под Рязанью возросло до семи человек - источник
Десять человек пропали в результате пожара на пороховом заводе под Рязанью, погибли до пяти рабочих
Число выявленных заражений COVID-19 в мире превысило 242,4 млн, число жертв приближается к 5 млн - университет Хопкинса
Президент Азербайджана распорядился о восстановлении заповедника в Зангиланском районе
ИВ Шеки направит 708 тыс. манатов на капремонт дорог
ИВ Исмаиллинского района направит 657 тыс. манатов на капремонт дорог
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Банк Республика продемонстрировал успешные финансовые результаты за третий квартал
Nar продолжает поддерживать самую большую в Азербайджане аудио библиотеку
Посол Великобритании в Азербайджане посетил Бакинскую высшую школу нефти
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
Азербайджану приходится рассчитывать исключительно на себя в борьбе с трансграничным наркотрафиком из Ирана – российский эксперт
Мировые СМИ, как ни в чем не бывало, продолжают ссылаться на армянские источники и ньюсмейкеров, позабыв их 44-дневное фейкометство – политолог
Ключевые приоритеты Узбекистана по всестороннему развитию транспортных коридоров в Центральной Азии