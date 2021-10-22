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СНГ 22.10.2021 10:16

Лидеры ЕС призвали Минск отпустить политзаключённых

Главы государств и правительств ЕС по итогам первого дня саммита призвали власти Беларуси вернуть свободу политическим оппонентам.

"Европейский совет вновь призывает власти Белоруссии вернуть свободу всем политическим заключённым", - говорится в постановлении, принятом по итогам первого дня саммита.

В документе отмечается, что лидеры стран ЕС обсудили подготовку к саммиту Восточного партнёрства, который пройдёт 15 декабря 2021 года. "Отношения ЕС с этим регионом (с участниками Восточного партнёрства -ИФ) - стратегически важный аспект", - подчёркивается в постановлении.

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Тэги: ЕС, САММИТ, БЕЛОРУССИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]