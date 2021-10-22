Китай, Россия и весь мир знают, что в США самая мощная армия - Байден

Президент США Джо Байден считает, что американским гражданам не стоит беспокоиться, что у России и Китая могут быть более мощные вооруженные силы, чем у США.
"Китай, Россия и весь остальной мир знают, что у нас самая мощная армия в мировой истории. Не беспокойтесь о том, что они будут более мощными", - заявил Байден, общаясь с избирателями на телеканале CNN.
"Но вам действительно нужно беспокоиться о том, будут ли они заниматься деятельностью, которая поставит их в положение, в котором они могут совершить серьезную ошибку", - отметил президент США.
Байден подчеркнул, что не хочет холодной войны с Китаем.
"Я говорил и провел с Си Цзиньпином больше времени, чем любой другой мировой лидер. Вот почему вы слышите, как люди говорят, что Байден хочет начать новую холодную войну с Китаем. Я не хочу холодной войны с Китаем. Я хочу, чтобы Китай понял, что мы не собираемся отступать и менять какие-либо наши взгляды", - заявил американский лидер.
При этом он подтвердил, что, если Тайвань подвергнется нападению со стороны Китая, США полны решимости встать на его защиту.
"Да, у нас есть обязательство сделать это", - заявил Байден.
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