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Дальнее зарубежье 22.10.2021 09:20

Китай, Россия и весь мир знают, что в США самая мощная армия - Байден

Президент США Джо Байден считает, что американским гражданам не стоит беспокоиться, что у России и Китая могут быть более мощные вооруженные силы, чем у США.

"Китай, Россия и весь остальной мир знают, что у нас самая мощная армия в мировой истории. Не беспокойтесь о том, что они будут более мощными", - заявил Байден, общаясь с избирателями на телеканале CNN.

"Но вам действительно нужно беспокоиться о том, будут ли они заниматься деятельностью, которая поставит их в положение, в котором они могут совершить серьезную ошибку", - отметил президент США.

Байден подчеркнул, что не хочет холодной войны с Китаем.

"Я говорил и провел с Си Цзиньпином больше времени, чем любой другой мировой лидер. Вот почему вы слышите, как люди говорят, что Байден хочет начать новую холодную войну с Китаем. Я не хочу холодной войны с Китаем. Я хочу, чтобы Китай понял, что мы не собираемся отступать и менять какие-либо наши взгляды", - заявил американский лидер.

При этом он подтвердил, что, если Тайвань подвергнется нападению со стороны Китая, США полны решимости встать на его защиту.

"Да, у нас есть обязательство сделать это", - заявил Байден.

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Тэги: США, КИТАЙ, РОССИЯ, БАЙДЕН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]