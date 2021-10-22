Саммит ЕС поручил Еврокомиссии изучить модель формирования цен на газовом рынке и проработать варианты помощи потребителям, которых рост цен затронул больше всего, говорится в коммюнике первого дня саммита.

"Странам-участникам и Еврокомиссии поручается срочно подготовить пакет мер для краткосрочной помощи наиболее чувствительным клиентам и поддержать европейские компании", - отмечается в документе.