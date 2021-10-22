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ТЭК 22.10.2021 09:44

Саммит ЕС поручил Еврокомиссии изучить модель формирования цен на газовом рынке

Саммит ЕС поручил Еврокомиссии изучить модель формирования цен на газовом рынке и проработать варианты помощи потребителям, которых рост цен затронул больше всего, говорится в коммюнике первого дня саммита.

"Странам-участникам и Еврокомиссии поручается срочно подготовить пакет мер для краткосрочной помощи наиболее чувствительным клиентам и поддержать европейские компании", - отмечается в документе.

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Тэги: ЕС, САММИТ, ГАЗ, ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]