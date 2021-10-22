Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9813 RUR   0.024 GBR   2.3489 TRY   0.1839

Цена на нефть

21.10 $/bbl   WTI 82.50 -0.92 Brent 84.61 -1.21

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 22.10.2021 09:27

Цены на нефть продолжают снижаться, Brent подешевела до $84,26 за баррель

Цены на нефть, завершившие торги в четверг в минусе впервые за шесть сессий, продолжают снижаться в пятницу.

Спад на рынке эксперты связывают с желанием трейдеров зафиксировать прибыли после более чем 10%-го подъема рынка за последний месяц, поскольку фундаментальные факторы говорят в пользу продолжения ралли.

"Тенденция к росту цен на нефть в условиях энергетического кризиса вряд ли остановится без мощного триггера", - отмечает основатель Vanda Insights Вандана Хари.

"Скачки цен на нефть показывают растущую нервозность на рынке, при том, что технические индикаторы говорят о перепроданности нефти", - приводит ее слова агентство Bloomberg.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:15 в пятницу составляет $84,26 за баррель, что на $0,35 (0,41%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг эти контракты подешевели на $1,21 (1,4%) - до $84,61 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $82,24 за баррель, что на $0,26 (0,32%) ниже итогового значения предыдущей сессии. Накануне стоимость этих контрактов опустилась на $0,92 (1,1%) - до $82,5 за баррель.

"Несмотря на то, что некоторые прогнозы предполагают подъем цен на нефть до $100 за баррель, текущий уровень цен начинает казаться слишком высоким трейдерам, которые всегда стремятся зафиксировать прибыли", - отметил главный аналитик по нефтяному рынку Rystad Energy Луиз Диксон.

"Трейдеры, которые планировали закрывать "длинные" позиции при подъеме цен до $86 за баррель, решили зафиксировать прибыли чуть раньше, и в результате стоимость нефти пошла вниз", - сказала она.

Если не принимать во внимание фактор фиксации прибылей, тренд на нефтяном рынке по-прежнему выглядит "бычьим", поскольку спрос будет расти, а предложение останется недостаточным при нынешней политике стран ОПЕК+, отметила Диксон.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, УТРО


Похожие новости


Нефть ускорила снижение Нефть умеренно дешевеет после роста накануне Нефть пошла вверх на данных о запасах в США, Brent - около $85,4 за баррель Нефть дешевеет более чем на 1% Цены на нефть снижаются в преддверии данных о запасах в США, Brent - $84,63 за баррель WTI дорожает более чем на 1%, торгуется на максимуме за 7 лет

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2021
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]