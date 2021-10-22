Цены на нефть продолжают снижаться, Brent подешевела до $84,26 за баррель

Цены на нефть, завершившие торги в четверг в минусе впервые за шесть сессий, продолжают снижаться в пятницу.
Спад на рынке эксперты связывают с желанием трейдеров зафиксировать прибыли после более чем 10%-го подъема рынка за последний месяц, поскольку фундаментальные факторы говорят в пользу продолжения ралли.
"Тенденция к росту цен на нефть в условиях энергетического кризиса вряд ли остановится без мощного триггера", - отмечает основатель Vanda Insights Вандана Хари.
"Скачки цен на нефть показывают растущую нервозность на рынке, при том, что технические индикаторы говорят о перепроданности нефти", - приводит ее слова агентство Bloomberg.
Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:15 в пятницу составляет $84,26 за баррель, что на $0,35 (0,41%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг эти контракты подешевели на $1,21 (1,4%) - до $84,61 за баррель.
Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $82,24 за баррель, что на $0,26 (0,32%) ниже итогового значения предыдущей сессии. Накануне стоимость этих контрактов опустилась на $0,92 (1,1%) - до $82,5 за баррель.
"Несмотря на то, что некоторые прогнозы предполагают подъем цен на нефть до $100 за баррель, текущий уровень цен начинает казаться слишком высоким трейдерам, которые всегда стремятся зафиксировать прибыли", - отметил главный аналитик по нефтяному рынку Rystad Energy Луиз Диксон.
"Трейдеры, которые планировали закрывать "длинные" позиции при подъеме цен до $86 за баррель, решили зафиксировать прибыли чуть раньше, и в результате стоимость нефти пошла вниз", - сказала она.
Если не принимать во внимание фактор фиксации прибылей, тренд на нефтяном рынке по-прежнему выглядит "бычьим", поскольку спрос будет расти, а предложение останется недостаточным при нынешней политике стран ОПЕК+, отметила Диксон.
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