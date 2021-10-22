ГНФАР сохранил на уровне более 69% долю средств инвестпортфеля в долларах США в структуре активов

Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) основную часть активов, по-прежнему, предпочитает размещать в долларах США, удельный вес активов в американской валюте составляет 69,1% (на 30 июня 2021 года - 68,6%), отмечается в данных фонда.
По состоянию на 30 сентября 2021 года активы ГНФАР составили $44 млрд 226,36 млн, из которых сумма эквивалентная $0,29 млн в азербайджанских манатах, остальное - в других валютах.
Инвестиционный портфель Госнефтефонда по состоянию на конец сентября также равен $44 млрд 226,36 млн.
При этом в структуре инвестиционного портфеля 69,1% размещено в долларах США (по итогам 2020 года - 68%), 19,5% - евро (на конец 2020 года - 20,3%), 4,9% - фунтах стерлингов (на конец 2020 года - 5,3%), 0,6% - австралийских долларах (на конец 2020 года - 0,6%), 0,6% - турецких лирах (на конец 2020 года - 0,7%), 0,7% - российских рублях (на конец 2020 года - 0,5%), 1,3% - китайских юанях (на конец 2020 года - 1,3%), 1,4% - японских йенах (на конец 2020 года - 1,5%), 1,9% - прочих валютах (на конец 2020 года - 1,8%).
По данным фонда, 30,02% средств инвестиционного портфеля ГНФАР размещено в странах Европы (на конец 2020г - 29,26%), 26,71% - в Северной Америке (на конец 2020 года - 24,96%), 21,23%- в странах Азиатско-Тихоокеанского региона (на конец 2020 года - 23,48%), остальное - в других регионах.
Согласно данным, 63,1% инвестиционного портфеля фонда размещено в облигациях и инструментах денежного рынка (на конец 2020 года - 63,8%), 18,1% - акциях (на конец 2020г - 15,9%), 6% - недвижимости (на конец 2020г - 6,1%). Доля золота составляет 12,8% (на конец 2020 года - 14,2%), что эквивалентно 101,8 тоннам (на конец 2020 года - 101,8 т).
По данным фонда, 90,8% средств ГНФАР размещены в высокорейтинговых активах А, АА и ААА.
В Нефтяном фонде Азербайджана аккумулируются доходы от реализации нефтегазовых контрактов, в частности от реализации прибыльной нефти и газа государства, транзитные тарифы за транспортировку нефти и газа по территории страны, от аренды госимущества и т.д.
Н.Аббасова
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