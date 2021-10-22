Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9813 RUR   0.024 GBR   2.3489 TRY   0.1839

Цена на нефть

21.10 $/bbl   WTI 82.50 -0.92 Brent 84.61 -1.21

Погода в Баку

  ночь день

Финансы 22.10.2021 09:46

ГНФАР сохранил на уровне более 69% долю средств инвестпортфеля в долларах США в структуре активов

Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) основную часть активов, по-прежнему, предпочитает размещать в долларах США, удельный вес активов в американской валюте составляет 69,1% (на 30 июня 2021 года - 68,6%), отмечается в данных фонда.

По состоянию на 30 сентября 2021 года активы ГНФАР составили $44 млрд 226,36 млн, из которых сумма эквивалентная $0,29 млн в азербайджанских манатах, остальное - в других валютах.

Инвестиционный портфель Госнефтефонда по состоянию на конец сентября также равен $44 млрд 226,36 млн.

При этом в структуре инвестиционного портфеля 69,1% размещено в долларах США (по итогам 2020 года - 68%), 19,5% - евро (на конец 2020 года - 20,3%), 4,9% - фунтах стерлингов (на конец 2020 года - 5,3%), 0,6% - австралийских долларах (на конец 2020 года - 0,6%), 0,6% - турецких лирах (на конец 2020 года - 0,7%), 0,7% - российских рублях (на конец 2020 года - 0,5%), 1,3% - китайских юанях (на конец 2020 года - 1,3%), 1,4% - японских йенах (на конец 2020 года - 1,5%), 1,9% - прочих валютах (на конец 2020 года - 1,8%).

По данным фонда, 30,02% средств инвестиционного портфеля ГНФАР размещено в странах Европы (на конец 2020г - 29,26%), 26,71% - в Северной Америке (на конец 2020 года - 24,96%), 21,23%- в странах Азиатско-Тихоокеанского региона (на конец 2020 года - 23,48%), остальное - в других регионах.

Согласно данным, 63,1% инвестиционного портфеля фонда размещено в облигациях и инструментах денежного рынка (на конец 2020 года - 63,8%), 18,1% - акциях (на конец 2020г - 15,9%), 6% - недвижимости (на конец 2020г - 6,1%). Доля золота составляет 12,8% (на конец 2020 года - 14,2%), что эквивалентно 101,8 тоннам (на конец 2020 года - 101,8 т).

По данным фонда, 90,8% средств ГНФАР размещены в высокорейтинговых активах А, АА и ААА.

В Нефтяном фонде Азербайджана аккумулируются доходы от реализации нефтегазовых контрактов, в частности от реализации прибыльной нефти и газа государства, транзитные тарифы за транспортировку нефти и газа по территории страны, от аренды госимущества и т.д.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ГНФАР, ПОРТФЕЛЬ, ВАЛЮТА


Похожие новости


ГНФАР сохранил на уровне около 69% долю средств инвестпортфеля в долларах США в структуре активов ГНФАР 68% средств инвестпортфеля разместил в долларах США Средневзвешенный инвестпортфель ГНФАР на 2021г составит $41,1 млрд ГНФАР увеличил до 68,4% долю инвестпортфеля в долларах США ГНФАР увеличил до 68,4% долю инвестпортфеля в долларах США ГНФАР увеличил до 66% долю инвестпортфеля в долларах США

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2021
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]