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Бизнес и законодательство 22.10.2021 09:50

Азербайджан на фоне восстановительных работ в Карабахе и Зангезуре увеличил производство стройматериалов в 1,7 раза

В Азербайджане в январе-сентябре 2021 года произведено стройматериалов на сумму 625,4 млн манатов, что на 72,2% больше показателя аналогичного периода 2020 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомстате.

По данным статистики, объем производства цемента составил 2 млн 544,7 тыс. тонн, что на 0,7% больше показателя за аналогичный период прошлого года.

Строительного гипса за январь-сентябрь произведено 21 тыс. тонн (рост на 46,9%), строительных блоков и кирпичей из цемента - 57,7 тыс. тонн (рост на 98,3%), готовой бетонной смеси - 1 млн 971,2 тыс. тонн (рост 36,4%), строительной извести - 26,5 тыс. тонн (рост на 9,1%), строительного кирпича - 476,8 тыс. кубометров (рост на 22,8%), обработанного мрамора, травертина, алебастра и изделий из них - 30,854 тыс. тонн (рост на 58,1%), сборных конструкций из бетона - 52,8 тыс. кубометров (рост в 2,1 раза).

Спад в отчетный период имел место только в производстве асфальта - 108,4 тыс. тонн (спад на 15,6%).

Как сообщалось ранее, правительство Азербайджана в настоящее время осуществляет масштабные проекты по восстановлению освобожденных территорий в Карабахе и Восточном Зангезуре. Эти работы стимулируют рост производства стройматериалов.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, ЦЕМЕНТ, ПРОИЗВОДСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]