Азербайджан на фоне восстановительных работ в Карабахе и Зангезуре увеличил производство стройматериалов в 1,7 раза

В Азербайджане в январе-сентябре 2021 года произведено стройматериалов на сумму 625,4 млн манатов, что на 72,2% больше показателя аналогичного периода 2020 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомстате.

По данным статистики, объем производства цемента составил 2 млн 544,7 тыс. тонн, что на 0,7% больше показателя за аналогичный период прошлого года.

Строительного гипса за январь-сентябрь произведено 21 тыс. тонн (рост на 46,9%), строительных блоков и кирпичей из цемента - 57,7 тыс. тонн (рост на 98,3%), готовой бетонной смеси - 1 млн 971,2 тыс. тонн (рост 36,4%), строительной извести - 26,5 тыс. тонн (рост на 9,1%), строительного кирпича - 476,8 тыс. кубометров (рост на 22,8%), обработанного мрамора, травертина, алебастра и изделий из них - 30,854 тыс. тонн (рост на 58,1%), сборных конструкций из бетона - 52,8 тыс. кубометров (рост в 2,1 раза).

Спад в отчетный период имел место только в производстве асфальта - 108,4 тыс. тонн (спад на 15,6%).

Как сообщалось ранее, правительство Азербайджана в настоящее время осуществляет масштабные проекты по восстановлению освобожденных территорий в Карабахе и Восточном Зангезуре. Эти работы стимулируют рост производства стройматериалов.

Б.Рустамбеков