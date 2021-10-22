Десять человек пропали в результате пожара на пороховом заводе под Рязанью, погибли до пяти рабочих

Судьба десяти рабочих остается неизвестной в результате пожара в пороховом цеху под Рязанью, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Погибли до пяти человек, ведутся поиски еще 10", - сказал источник.

На месте пожара слышны взрывы.