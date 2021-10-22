Азерсу потратит более 6,4 млн манатов на реконструкцию систем водоснабжения и канализации города Биласувар

АО "Азерсу" направит свыше 6,4 млн манатов на работы по реконструкции систем водоснабжения и канализации города Биласувар.
Как сообщает "Интерфакс-Азербайджан", согласно данным сайта www.tender.gov.az, соответствующий контракт Азерсу подписал с ООО "Temir Tikinti Istehsal".
Стоимость договора - 6 млн 495,292 тыс. манатов.
Работы будут профинансированы за счет государственных капитальных вложений.
Б.Рустамбеков
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