Азерсу потратит более 6,4 млн манатов на реконструкцию систем водоснабжения и канализации города Биласувар

АО "Азерсу" направит свыше 6,4 млн манатов на работы по реконструкции систем водоснабжения и канализации города Биласувар.

Как сообщает "Интерфакс-Азербайджан", согласно данным сайта www.tender.gov.az, соответствующий контракт Азерсу подписал с ООО "Temir Tikinti Istehsal".

Стоимость договора - 6 млн 495,292 тыс. манатов.

Работы будут профинансированы за счет государственных капитальных вложений.

Б.Рустамбеков