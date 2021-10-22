BNA направит около 2,8 млн манатов на техобслуживание столичной транспортной инфраструктуры

Бакинское транспортное агентство (BNA) направит около 2,8 млн манатов на техническое обслуживание транспортной инфраструктуры Баку для обеспечения ее круглосуточной работы.
Как сообщает "Интерфакс-Азербайджан", согласно материалам сайта www.tender.gov.az, соответствующий контракт BNA подписало с ООО "Techmaster".
Сумма контракта - 2 млн 790,596 тыс. манатов.
BNA создано указом президента от 21 декабря 2015 года. Основная цель в деятельности Агентства заключается в обеспечении безопасного, беспрерывного и удобного передвижения автотранспортных средств и пешеходов на административной территории Баку.
Б.Рустамбеков
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