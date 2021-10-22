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Происшествия 22.10.2021 10:54

Число жертв взрыва и пожара на пороховом заводе под Рязанью возросло до семи человек - источник

Взрыв и пожар в пороховом цехе ПГУП "Эластик" в Рязанской области унес жизни уже семи человек, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"По предварительным данным, пять человек погибли на месте, еще двое умерли по пути в больницу", - сказал источник.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]