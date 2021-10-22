Число жертв взрыва и пожара на пороховом заводе под Рязанью возросло до семи человек - источник

Взрыв и пожар в пороховом цехе ПГУП "Эластик" в Рязанской области унес жизни уже семи человек, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"По предварительным данным, пять человек погибли на месте, еще двое умерли по пути в больницу", - сказал источник.