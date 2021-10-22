Начальник Генштаба Ирана посетил судостроительную верфь в Астрахани

Начальник Генштаба Ирана Мохаммад Багери посетил "Астраханское судостроительное производственное объединение" (АСПО, входит в "Южный центр судостроения и судоремонта"), сообщила "Объединенная судостроительная корпорация" (ОСК) в пятницу.
"Делегация во главе с начальником генерального штаба вооруженных сил Исламской Республики Иран Мохаммадом Багери посетила производственную площадку АСПО Южного центра судостроения и судоремонта", - говорится в сообщении.
По данным ОСК, в настоящее время на верфи ведется строительство двух танкеров-химовозов проекта 00216М.
"Гостям провели экскурсию по головному судну "ПортНьюс", показали ходовую рубку, каюту капитана, машинно-котельное отделение и камбуз. В настоящее время судно успешно прошло швартовные испытания в соответствии с утвержденной программой. Специалисты проверили работоспособность механизмов системы жизнеобеспечения судна, двигатели, электрооборудование, средства связи. 27 октября танкер-химовоз "ПортНьюс" выйдет на ходовые испытания", - сообщила корпорация.
Сообщалось, что заказчик судов - АО "Машпромлизинг", лизингополучатель - судоходная компания ООО "Волготранс".
"По итогам визита Мохаммад Багери поблагодарил за экскурсию и отметил, что судостроение является важнейшим инфраструктурным объектом в развитии международного транспортного коридора", - говорится в сообщении ОСК.
На этой неделе Багери провел переговоры в Москве с министром обороны РФ Сергеем Шойгу и начальником Генштаба Валерием Герасимовым.
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