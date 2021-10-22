Министры обороны стран НАТО подписали соглашение о создании фонда для разработки технологий в сфере безопасности

Министры обороны стран НАТО подписали соглашение о создании инновационного фонда, который призван содействовать развитию военных технологий, говорится в заявлении, распространённом на сайте Североатлантического альянса.

Министры 17 стран-членов Альянса подписали соглашение об учреждении первого в истории Инновационного фонда НАТО объемом порядка 1 млрд евро в ходе церемонии в пятницу.

"На саммите в Брюсселе лидеры стран НАТО взяли на себя обязательство укреплять наш альянс, в том числе путем поощрения и защиты трансатлантических инноваций. Сегодня мы выполняем это обязательство. И вместе мы сохраним безопасность наших граждан в быстро меняющемся мире", - заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Ранее сообщалось, что страны НАТО планируют создать международный фонд инноваций, в который, согласно ожиданиям генсека, инвестируют 1 млрд евро.