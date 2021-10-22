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Министры обороны стран НАТО подписали соглашение о создании фонда для разработки технологий в сфере безопасности

Министры обороны стран НАТО подписали соглашение о создании инновационного фонда, который призван содействовать развитию военных технологий, говорится в заявлении, распространённом на сайте Североатлантического альянса.

Министры 17 стран-членов Альянса подписали соглашение об учреждении первого в истории Инновационного фонда НАТО объемом порядка 1 млрд евро в ходе церемонии в пятницу.

"На саммите в Брюсселе лидеры стран НАТО взяли на себя обязательство укреплять наш альянс, в том числе путем поощрения и защиты трансатлантических инноваций. Сегодня мы выполняем это обязательство. И вместе мы сохраним безопасность наших граждан в быстро меняющемся мире", - заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Ранее сообщалось, что страны НАТО планируют создать международный фонд инноваций, в который, согласно ожиданиям генсека, инвестируют 1 млрд евро.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: НАТО, ФОНД, УЧРЕЖДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]