Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9768 RUR   0.0239 GBR   2.3451 TRY   0.1784

Цена на нефть

21.10 $/bbl   WTI 82.50 -0.92 Brent 84.61 -1.21

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 22.10.2021 14:45

Путин рассчитывает, что Беннет на посту премьера Израиля будет проводить политику преемственности в отношении России

Президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что Нафтали Беннет на посту премьер-министра Израиля будет проводить политику преемственности в отношении России.

"Я очень надеюсь, что, несмотря на внутриполитические баталии, а они неизбежны для каждого государства, все-таки в части российско-израильских отношений ваше правительство будет проводить политику преемственности", - сказал Путин в Сочи на переговорах с Беннетом.

Он напомнил, что с прежним правительством Израиля у России сложились "достаточно деловые, доверительные отношения".

"В любом случае мы рады видеть в России главу правительства Израиля, добро пожаловать", - сказал Путин.

Беннет на русском поблагодарил Путина.

Встреча президента РФ и премьер-министра Израиля проходит в Сочи в очном режиме. Перед протокольной частью, которая по традиции проходит в открытом режиме, Путин и Беннет некоторое время неформально пообщались у входа в зал переговоров.

В начале переговоров Путин поблагодарил за то, что Беннет принял приглашение и приехал в Россию, и еще раз поздравил Беннета с тем, что он возглавил правительство Израиля.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2021
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]