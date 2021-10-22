Путин рассчитывает, что Беннет на посту премьера Израиля будет проводить политику преемственности в отношении России

Президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что Нафтали Беннет на посту премьер-министра Израиля будет проводить политику преемственности в отношении России.
"Я очень надеюсь, что, несмотря на внутриполитические баталии, а они неизбежны для каждого государства, все-таки в части российско-израильских отношений ваше правительство будет проводить политику преемственности", - сказал Путин в Сочи на переговорах с Беннетом.
Он напомнил, что с прежним правительством Израиля у России сложились "достаточно деловые, доверительные отношения".
"В любом случае мы рады видеть в России главу правительства Израиля, добро пожаловать", - сказал Путин.
Беннет на русском поблагодарил Путина.
Встреча президента РФ и премьер-министра Израиля проходит в Сочи в очном режиме. Перед протокольной частью, которая по традиции проходит в открытом режиме, Путин и Беннет некоторое время неформально пообщались у входа в зал переговоров.
В начале переговоров Путин поблагодарил за то, что Беннет принял приглашение и приехал в Россию, и еще раз поздравил Беннета с тем, что он возглавил правительство Израиля.
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