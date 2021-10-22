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СНГ 22.10.2021 15:02

Президент Казахстана 24 октября отправляется с визитом в Туркменистан

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетит с государственным визитом Туркменистан 24-25 октября по приглашению президента Гурбангулы Бердымухамедова, сообщил пресс-секретарь главы Казахстана Берик Уали на своей странице в социальной сети в пятницу.

По данным пресс-секретаря, в ходе визита запланированы переговоры глав государств в узком и расширенном форматах.

"Предполагается рассмотреть перспективы углубления казахско-туркменского стратегического партнерства в торгово-экономической, транзитно-транспортной и культурно-гуманитарной сферах. Также состоится обмен мнениями по актуальным вопросам региональной повестки дня", - проинформировал Уали.

По итогам визита ожидается подписание ряда двусторонних документов.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КАЗАХСТАН, ТОКАЕВ, ТУРКМЕНИСТАН, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]