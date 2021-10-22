Президент Казахстана 24 октября отправляется с визитом в Туркменистан

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетит с государственным визитом Туркменистан 24-25 октября по приглашению президента Гурбангулы Бердымухамедова, сообщил пресс-секретарь главы Казахстана Берик Уали на своей странице в социальной сети в пятницу.

По данным пресс-секретаря, в ходе визита запланированы переговоры глав государств в узком и расширенном форматах.

"Предполагается рассмотреть перспективы углубления казахско-туркменского стратегического партнерства в торгово-экономической, транзитно-транспортной и культурно-гуманитарной сферах. Также состоится обмен мнениями по актуальным вопросам региональной повестки дня", - проинформировал Уали.

По итогам визита ожидается подписание ряда двусторонних документов.