В Германии фиксируют скачок заболеваемости коронавирусом

Институт Роберта Коха в пятницу зафиксировал новый скачок заболеваемости коронавирусом в Германии, показатели превысили майские.

По данным института, за 24 часа выявлены 19,5 тыс. новых случаев заболеваемости, 119 человек скончались. Индекс заболеваемости за 7 дней повысился до 95,1, что означает, что на 100 тысяч жителей за неделю пришлось более 95 новых заболевших.

С начала пандемии с Германии заболели коронавирусом почти 4,5 млн человек.