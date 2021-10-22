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Дальнее зарубежье 22.10.2021 15:44

В Германии фиксируют скачок заболеваемости коронавирусом

Институт Роберта Коха в пятницу зафиксировал новый скачок заболеваемости коронавирусом в Германии, показатели превысили майские.

По данным института, за 24 часа выявлены 19,5 тыс. новых случаев заболеваемости, 119 человек скончались. Индекс заболеваемости за 7 дней повысился до 95,1, что означает, что на 100 тысяч жителей за неделю пришлось более 95 новых заболевших.

С начала пандемии с Германии заболели коронавирусом почти 4,5 млн человек.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ГЕРМАНИЯ, КОРОНАВИРУС, ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ, РОСТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]