В Германии фиксируют скачок заболеваемости коронавирусом

Институт Роберта Коха в пятницу зафиксировал новый скачок заболеваемости коронавирусом в Германии, показатели превысили майские.
По данным института, за 24 часа выявлены 19,5 тыс. новых случаев заболеваемости, 119 человек скончались. Индекс заболеваемости за 7 дней повысился до 95,1, что означает, что на 100 тысяч жителей за неделю пришлось более 95 новых заболевших.
С начала пандемии с Германии заболели коронавирусом почти 4,5 млн человек.
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