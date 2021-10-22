Первое заседание нового германского парламента состоится во вторник, 26 октября, сообщила официальный представитель правительства ФРГ Ульрике Деммер.

"Во вторник, 26 октября, состоится первое заседание нового бундестага, на котором будет присутствовать канцлер Меркель", - сказала Деммер журналистам в Берлине в пятницу.

С момента проведения выборов 26 сентября, таким образом, в соответствии с законодательством прошел ровно месяц. Правящая коалиция в ФРГ до сих пор не сформирована, официальные переговоры начались накануне, в них участвует победившая на выборах Социал-демократическая партия Германии, "Зеленые" и Свободная демократическая партия Германии.

В бундестаге 20 созыва будет 736 депутатов, это рекордное количество мандатов.