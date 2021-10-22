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Дальнее зарубежье 22.10.2021 16:06

Первое заседание нового германского парламента состоится во вторник, 26 октября

Первое заседание нового германского парламента состоится во вторник, 26 октября, сообщила официальный представитель правительства ФРГ Ульрике Деммер.

"Во вторник, 26 октября, состоится первое заседание нового бундестага, на котором будет присутствовать канцлер Меркель", - сказала Деммер журналистам в Берлине в пятницу.

С момента проведения выборов 26 сентября, таким образом, в соответствии с законодательством прошел ровно месяц. Правящая коалиция в ФРГ до сих пор не сформирована, официальные переговоры начались накануне, в них участвует победившая на выборах Социал-демократическая партия Германии, "Зеленые" и Свободная демократическая партия Германии.

В бундестаге 20 созыва будет 736 депутатов, это рекордное количество мандатов.

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Тэги: ФРГ, ПАРЛАМЕНТ, РАБОТА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]