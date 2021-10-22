Первое заседание нового германского парламента состоится во вторник, 26 октября, сообщила официальный представитель правительства ФРГ Ульрике Деммер.
"Во вторник, 26 октября, состоится первое заседание нового бундестага, на котором будет присутствовать канцлер Меркель", - сказала Деммер журналистам в Берлине в пятницу.
С момента проведения выборов 26 сентября, таким образом, в соответствии с законодательством прошел ровно месяц. Правящая коалиция в ФРГ до сих пор не сформирована, официальные переговоры начались накануне, в них участвует победившая на выборах Социал-демократическая партия Германии, "Зеленые" и Свободная демократическая партия Германии.
В бундестаге 20 созыва будет 736 депутатов, это рекордное количество мандатов.
Глава Минобороны открыл ряд военных объектов на освобожденных территориях Азербайджана
Ситуацию на границе Армении и Азербайджана невозможно урегулировать без России - Путин
ЕС оказал Азербайджану и Армении гуманитарную помощь на 17 млн евро после завершения войны в Карабахе
Боливия ждет от Газпрома участия в добыче лития
«Geo-su group» подготовит ТЭО по обеспечению альтернативными источниками воды населенных пунктов в Кура-Аразской низменности
ИВ Биласувара направит около 0,55 млн манатов на ремонт городских дорог
Ученые оценили вклад погоды в распространение COVID-19
16 человек погибли при взрыве на пороховом заводе под Рязанью - предварительные данные
Число жертв взрыва и пожара на пороховом заводе под Рязанью возросло до семи человек - источник
Президент Азербайджана распорядился о восстановлении заповедника в Зангиланском районе
ИВ Шеки направит 708 тыс. манатов на капремонт дорог
ИВ Исмаиллинского района направит 657 тыс. манатов на капремонт дорог
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Банк Республика продемонстрировал успешные финансовые результаты за третий квартал
Nar продолжает поддерживать самую большую в Азербайджане аудио библиотеку
Посол Великобритании в Азербайджане посетил Бакинскую высшую школу нефти
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
Азербайджану приходится рассчитывать исключительно на себя в борьбе с трансграничным наркотрафиком из Ирана – российский эксперт
Мировые СМИ, как ни в чем не бывало, продолжают ссылаться на армянские источники и ньюсмейкеров, позабыв их 44-дневное фейкометство – политолог
Ключевые приоритеты Узбекистана по всестороннему развитию транспортных коридоров в Центральной Азии