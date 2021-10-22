Боливия ждет от Газпрома участия в добыче лития

Боливия заинтересована в участии "Газпрома" в проектах по добычи лития, заявил в пятницу глава МИД страны Рохелио Майта.

"Самое важное - это участие в новых проектах в Боливии, которые касаются прямой добычи лития", - сказал Майта на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Майта отметил, что "Газпром" представил предложения в этой области, которые были высоко оценены компетентными органами Боливии".

Литий широко востребован в различных отраслях промышленности, в том числе в производстве аккумуляторных батарей для электронной техники и электротранспорта. В России "Газпром" активно прорабатывает возможность добычи лития других ценных элементов из пластовых рассолов (минерализованных подземных вод) месторождений углеводородов.