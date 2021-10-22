Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9768 RUR   0.0239 GBR   2.3451 TRY   0.1784

Цена на нефть

21.10 $/bbl   WTI 82.50 -0.92 Brent 84.61 -1.21

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 22.10.2021 16:27

Боливия ждет от Газпрома участия в добыче лития

Боливия заинтересована в участии "Газпрома" в проектах по добычи лития, заявил в пятницу глава МИД страны Рохелио Майта.

"Самое важное - это участие в новых проектах в Боливии, которые касаются прямой добычи лития", - сказал Майта на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Майта отметил, что "Газпром" представил предложения в этой области, которые были высоко оценены компетентными органами Боливии".

Литий широко востребован в различных отраслях промышленности, в том числе в производстве аккумуляторных батарей для электронной техники и электротранспорта. В России "Газпром" активно прорабатывает возможность добычи лития других ценных элементов из пластовых рассолов (минерализованных подземных вод) месторождений углеводородов.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, БОЛИВИЯ, ГАЗПРОМ, ЛИТИЙ


Похожие новости


Лавров встретится через неделю с главами МИД Аргентины и Боливии

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2021
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]