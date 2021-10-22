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Дальнее зарубежье 22.10.2021 16:42

В Пекине планируют протестировать десятки тысяч человек на COVID-19 после выявленных четырех случаев заражения

В Пекине рассчитывают протестировать десятки тысяч человек после того, как в столичном пригороде выявили четыре новых случая коронавируса COVID-19, сообщают китайские СМИ.

Ожидается, что проверку на коронавирус пройдут 35 тыс. человек. Предполагается, что изначально заболела пожилая пара, которая путешествовала в составе туристической группы из Шанхая в Сиань, Ганьсу и Внутреннюю Монголию.

С этой туристической поездкой связывают несколько десятков случаев заражения, зафиксированных по всей стране.

Вспышка новых случаев в пригороде Пекина привела к отмене сотен авиарейсов и закрытию школ.

За время пандемии в Китае выявили около 96 тыс. случаев коронавируса, от последствий COVID-19 скончались 4,6 тыс. человек. В КНР действуют жесткие меры по борьбе с распространением коронавируса.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КИТАЙ, ПЕКИН, ТЕСТИРОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]