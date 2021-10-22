В Пекине планируют протестировать десятки тысяч человек на COVID-19 после выявленных четырех случаев заражения

В Пекине рассчитывают протестировать десятки тысяч человек после того, как в столичном пригороде выявили четыре новых случая коронавируса COVID-19, сообщают китайские СМИ.

Ожидается, что проверку на коронавирус пройдут 35 тыс. человек. Предполагается, что изначально заболела пожилая пара, которая путешествовала в составе туристической группы из Шанхая в Сиань, Ганьсу и Внутреннюю Монголию.

С этой туристической поездкой связывают несколько десятков случаев заражения, зафиксированных по всей стране.

Вспышка новых случаев в пригороде Пекина привела к отмене сотен авиарейсов и закрытию школ.

За время пандемии в Китае выявили около 96 тыс. случаев коронавируса, от последствий COVID-19 скончались 4,6 тыс. человек. В КНР действуют жесткие меры по борьбе с распространением коронавируса.