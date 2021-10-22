Число жертв взрыва на пороховом заводе под Рязанью достигло 17 человек: пострадавший умер в больнице

Мужчина, пострадавший во время пожара на заводе в Шиловском районе Рязанской области, скончался, сообщает пресс-служба правительства области.

"Оперативная группа правительства Рязанской области информирует о том, что скончался пациент, доставленный санавиацией центра медицины катастроф в Областную клиническую больницу в город Рязань", - говорится в сообщении.

Отмечается, что он в крайне тяжелом состоянии был доставлен с места возгорания. Специалистами ОКБ проведены все необходимые мероприятия, однако травмы оказались несовместимыми с жизнью.

У пострадавшего были ожоги 80% поверхности тела.

Таким образом, число жертв взрыва и пожара на пороховом заводе под Рязанью составило 17 человек.

Ранее сообщалось, что по время пожара пострадали 17 человек, из них 16 погибли, один госпитализирован.

22 октября в Шиловском районе Рязанской области на территории ФГУП "Завод синтетических волокон "Эластик" в помещении, используемом ООО "Разряд", произошло возгорание.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Глава СКР Александр Бастрыкин поручил передать дело для расследования в Главное следственное управление ведомства.

На место ликвидации пожара для координации сил и средств прибыл врио министра МЧС России Александр Чуприян.

Губернатор Рязанской области Николай Любимов заявил, что семьям погибших при пожаре будет оказана помощь.