Число жертв взрыва на пороховом заводе под Рязанью достигло 17 человек: пострадавший умер в больнице

Мужчина, пострадавший во время пожара на заводе в Шиловском районе Рязанской области, скончался, сообщает пресс-служба правительства области.
"Оперативная группа правительства Рязанской области информирует о том, что скончался пациент, доставленный санавиацией центра медицины катастроф в Областную клиническую больницу в город Рязань", - говорится в сообщении.
Отмечается, что он в крайне тяжелом состоянии был доставлен с места возгорания. Специалистами ОКБ проведены все необходимые мероприятия, однако травмы оказались несовместимыми с жизнью.
У пострадавшего были ожоги 80% поверхности тела.
Таким образом, число жертв взрыва и пожара на пороховом заводе под Рязанью составило 17 человек.
Ранее сообщалось, что по время пожара пострадали 17 человек, из них 16 погибли, один госпитализирован.
22 октября в Шиловском районе Рязанской области на территории ФГУП "Завод синтетических волокон "Эластик" в помещении, используемом ООО "Разряд", произошло возгорание.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Глава СКР Александр Бастрыкин поручил передать дело для расследования в Главное следственное управление ведомства.
На место ликвидации пожара для координации сил и средств прибыл врио министра МЧС России Александр Чуприян.
Губернатор Рязанской области Николай Любимов заявил, что семьям погибших при пожаре будет оказана помощь.
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