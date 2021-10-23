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Туризм 23.10.2021 04:11

Таиланд с 1 ноября откроется без карантина для туристов из 46 стран

Власти Таиланда с 1 ноября разрешат вакцинированным иностранным туристам из 46 стран и территорий посещать королевство без прохождения карантина, Россия в этот список не вошла, следует из информации на сайте МИД Таиланда.

В список вошли, в частности, Австрия, Болгария, Китай, Чехия, Дания, Израиль, Италия, Япония, Саудовская Аравия, ОАЭ, Великобритания, США и другие страны.

Как отмечает газета The Bangkok Post, путешественники из этих стран должны быть полностью вакцинированы не позднее, чем за 14 дней до поездки. Кроме того, им необходимо иметь при себе медицинскую страховку и справку с отрицательным результатом ПЦР-теста, сделанного не ранее чем 72 часа до поездки в Таиланд. Также им нужно забронировать одну ночь в гостинице, чтобы дождаться результатов ПЦР-теста, сделанного по прибытии в королевство.

Российские туристы, привитые "Спутником V", пока смогут приезжать без карантина в рамках программы "Песочница Пхукета" на Пхукет, Самуи, Ко Пханган, Ко Тао и Краби. Выезжать за пределы этих островов им нельзя в течение семи дней. С 1 ноября предполагается открытие еще нескольких направлений, среди них все районы Бангкока, Краби, Пхангнга, а также отдельные районы в Чиангмай, Паттайе, Хуахине и некоторых других.

При этом, для въезда в страну, помимо сертификата о прививке, туристам нужно оформить разрешение на въезд, для которого требуется подтверждение оплаты отеля из одобренного правительством списка и предоплаты необходимого числа тестов. До поездки в Таиланд туристам нужно оформить страховку, включающую лечение от коронавируса с покрытием не менее чем на $100 тыс. При въезде необходимо показать сертификат о вакцинации и ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 72 часа до поездки. Детям до 18 лет нужен только тест. Во время пребывания в Таиланде туристы должны сделать еще два или три теста в зависимости от продолжительности поездки.

Оперштаб правительства РФ по предупреждению распространения коронавируса на заседании 14 октября разрешил перевозчикам выполнять регулярные рейсы в Таиланд с 9 ноября. Авиакомпании смогут поставить в Бангкок и на Пхукет по два рейса в неделю из Москвы и по одному рейсу в неделю из аэропортов России, из которых можно летать за рубеж.

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Тэги: ТАИЛАНД, ТУРИЗМ, ОТКРЫТИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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